В полночь 24 февраля в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в детской областной больнице Твери, сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Уточняется, что в здании больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 57 человек и 18 единиц техники. Все пациенты и персонал эвакуированы.

Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара. Создан оперативный штаб.

Детская областная клиническая больница в Твери горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуирован 221 человек, сообщили в МЧС. Сообщается, что здание облбольницы старое.

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