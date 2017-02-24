Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери

В полночь 24 февраля в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в детской областной больнице Твери, сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Уточняется, что в здании больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 57 человек и 18 единиц техники. Все пациенты и персонал эвакуированы.

Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара. Создан оперативный штаб.

Детская областная клиническая больница в Твери горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуирован 221 человек, сообщили в МЧС. Сообщается, что здание облбольницы старое.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в ТвериЭвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в ТвериЭвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [09:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:35] Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии

[10:10] Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку

[09:40] Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери

Все новости

[10:35] Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии

[10:10] Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку

[09:40] Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: