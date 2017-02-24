Администрация президента США Дональда Трампа отменила указ предыдущего главы Белого дома Барака Обамы о туалетах для трансгендеров в американских школах, сообщает regnum.ru со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

«Министерство юстиции и департамент образования сегодня отменили предписание для учебных заведений, выпущенное в 2015—2016 годах… о доступе к разделяемым по половому признаку объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении.

В заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, которое приводит пресс-служба, отмечается, что принятые администрацией Барака Обамы документы «не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона».

При этом подчёркивается, что Минюст США остаётся приверженным «защите всех студентов, в том числе студентов-ЛГБТ, от дискриминации издевательств и притеснений».

По информации газеты The Washington Post, новая директива из двух страниц направлена в Верховный суд.

Указ бывшего президента США Барака Обамы позволял трансгендерам выбирать, какие туалетные комнаты и раздевалки использовать, исходя из представлений о собственной гендерной идентичности.

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