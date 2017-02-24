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Избил троих медработников и полицейского агрессивный пациент в Великом Новгороде

Александр Бастрыкин поручил незамедлительно инициировать вопрос о передаче расследования уголовного дела о нападении нетрезвого пациента на медиков в следственные органы СКР по Новгородской области. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ходе мониторинга средств массовой информации в ряде интернет-изданий были выявлены сообщения об очередном факте нападения на медицинских сотрудников. Как следует из публикаций, в ночь на 23 февраля бригада скорой помощи доставила из кафе Великого Новгорода в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

— От действий агрессивного пациента в приемном покое пострадало три человека: с сотрясением мозга госпитализирована медсестра, а также санитарка с переломом лицевых костей. Обеим женщинам потребовалось оперативное вмешательство, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Помимо них был травмирован один из охранников медицинского учреждения, — рассказала Петренко.

Как только об этом стало известно председателю СКР, он поручил новгородскому следственному управлению незамедлительно решить вопрос о принятии к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью медицинских сотрудников и охранника больницы. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных провести полное и объективное расследование и в кратчайшие сроки решить вопрос о задержании подозреваемого.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего, опрашивается персонал больницы и очевидцы преступления. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.

Как позднее сообщила Светлана Петренко, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним работают следователи, допрашивают его по существу и мотивам произошедшего. Вскоре они будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

В момент задержания он напал и на сотрудников правоохранительных органов. После доставления в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка злоумышленник высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них.

— После того, как эта информация нашла свое подтверждение, следственными органами СК России по Новгородской области было принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мужчины. Помимо нанесения побоев сотрудникам медицинского учреждения, тяжесть которых еще предстоит установить по результатам назначенных экспертиз, ему теперь инкриминируется оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Уголовные дела соединены в одном производстве, — прокомментировала Светлана Петренко.

Новости smi2.ru

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Избил троих медработников и полицейского агрессивный пациент в Великом Новгороде

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [08:35]

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