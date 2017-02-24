USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Процентные ставки по ипотеке в Сбербанке в 2017 году выйдут на рекордно низкий уровень, ожидает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Сбербанк с 20 февраля снизил базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта, передает РИА Новости. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков теперь составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%
«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам топ-менеджера, доля Сбербанка на ипотечном рынке РФ составляет 55%. «Мы как в кризис выросли, и, в общем, поддерживаем эту долю, в первую очередь за счёт того, что мы запустили несколько очень интересных продуктов», — отметил Греф.
По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным в декабре 2016 года, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [07:45]
[10:35] Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии
[10:10] Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку
[09:40] Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери
[10:35] Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии
[10:10] Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку
[09:40] Эвакуировали более 220 человек из горящей детской больницы в Твери
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный