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Рекордно низкие ставки по ипотеке обещает Греф в 2017 году

Процентные ставки по ипотеке в Сбербанке в 2017 году выйдут на рекордно низкий уровень, ожидает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Сбербанк с 20 февраля снизил базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта, передает РИА Новости. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков теперь составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам топ-менеджера, доля Сбербанка на ипотечном рынке РФ составляет 55%. «Мы как в кризис выросли, и, в общем, поддерживаем эту долю, в первую очередь за счёт того, что мы запустили несколько очень интересных продуктов», — отметил Греф.

По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным в декабре 2016 года, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.

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Рекордно низкие ставки по ипотеке обещает Греф в 2017 году

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [07:45]

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