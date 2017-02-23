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Коммунальщикам и жилищникам придется потрудиться в праздничные февральские дни. Управление ЖКХ, которому поручено привести город в порядок к визиту высокопоставленных чинов, призвало их к наведению чистоты. Ожидается, что Бердск посетят губернатор области Владимир Городецкий и глава Минсельхоза России Александр Ткачев.
Принимать у себя облеченных властью гостей из области и столицы Бердск будет на открытии Всероссийских спортивных сельских игр, которые пройдут со 2 по 7 марта. Помимо чиновников в город на Берди съедутся и 1,5 тыс. спортсменов из 64 регионов страны. Сегодня, 22 февраля, на еженедельном собрании коммунальщиков начальник УЖКХ Владимир Захаров напомнил собравшимся об их важной миссии — показать Бердск чистым и ухоженным.
— После праздников, с 27 февраля остается буквально несколько дней. Проблемные ситуации, такие как козырьки, сосульки — желательно, чтобы их не было. Будет губернатор работать, будет работать правительство области, будет министр сельского хозяйства Ткачев, — предупредил Владимир Николаевич и отметил: чистоту на городских улицах и дворах нужно наводить не «напоказ», а «для себя».
Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», региональный этап зимней сельской «олимпиады» прошел в Бердске 18-19 февраля и стал своеобразной репетицией финальных состязаний. На открытии произнесли речь глава региона, спикер заксобрания, министр спорта и именитые спортсмены области. Победил среди команд первой подгруппы Бердск.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [19:55]
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