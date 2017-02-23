Февраль стал для новосибирского губернатора Владимира Городецкого не самым простым, но в целом удачным месяцем. Интрига вокруг сохранения его поста, начавшись с «фейковых» новостей об отставке и очередных выпадов радиоведущего Владимира Соловьева, выдохлась за две недели, передает Тайга.инфо. Городецкий «вырос» на 12 пунктов в рейтинге влияния глав регионов, принял Голодец и Чубайса и пообещал «оправдывать доверие долго-долго».

На волне отставок

«Новость» о предстоящей отставке Городецкого «по состоянию здоровья» появилась 3 февраля на сайте Сиб.фм. Без указания источников сообщалось, что его пост займет сибирский полпред президента Сергей Меняйло. Большинство СМИ удержались от ссылок на это сообщение, но в соцсетях тема ожидаемо стала обсуждаться. Начальник областного департамента информационной политики области Сергей Нешумов написал в фейсбуке: «Уважаемые коллеги, для экономии времени на звонки сообщаю, что фейковые новости, размещенные на мелких сайтах, комментировать не будем».

Для журналистов и политиков главным вопросом стала не достоверность сведений, а их источник. Многие опрошенные Тайгой.инфо собеседники посчитали главным бенефициаром вброса вечного возмутителя спокойствия в регионе (или считающегося таким) — Виктора Игнатова, депутата Госдумы и бывшего первого заместителя мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Их взаимная неприязнь с Городецким известна, а связь с КПРФ и бывшим губернатором Виктором Толоконским постоянно провоцирует конспирологические версии о заговорах против региональных властей. Впрочем, трудно вспомнить других игроков внутри региона, которые могли бы так же ориентироваться в медиапространтстве и периодически устраивать пакости.

Идея вброса понятна — он появился утром в пятницу, 3 февраля, одновременно с обнародованием информации о готовящейся массовой замене губернаторов. Практические идентичные материалы вышли в нескольких федеральных СМИ — и озвучивались одни и те же фамилии, среди которых Городецкого не было. Очевидно, автор «новости» рассчитывал на синергический эффект — обсуждение планов Кремля усиливало интерес к теме, информация «ложилась» в сюжеты «Яндекса» и настроения в элитах. Каскад отставок, правда, начался не в пятницу, а в понедельник, 6 февраля.

Атака на губернатора параллельно началась и по другим каналам. Снова вспомнил о Новосибирской области шоумен Владимир Соловьев. В программе «Полный контакт» он повторил, что передал «документы» о нарушениях в работе властей в Контрольно-ревизионное управление Кремля, но «до сих пор ничего не произошло». Активно вели себя и представители команды Анатолия Локтя. Депутат заксобрания Андрей Жирнов поднял вопросы об охотничьих угодьях в Куйбышевском районе, резко оппонируя Владимиру Городецкому, а начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова едко прокомментировала эмблему 80-летия Новосибирской области, порадовавшись, что бывший главный художник города Юрий Бурика теперь работает на областные власти.

Вся эта активность должна была показать слабость регионального правительства на фоне новых слухов об отставке губернатора. Многие ждали, когда «Акелла промахнется». Он не промахнулся.

Ответ Городецкого

Обычно губернатор воздерживается от комментирования своих планов, ограничиваясь ссылками на доверие президента и избирателей. На этот раз заявление было намного более уверенным. «Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и всё», — заявил Городецкий.

Как ни странно, очередной вброс про отставку информационно сыграл на руку новосибирскому губернатору. Он появлялся в новостях уже только с позитивной повесткой. События развивались быстро. 6 февраля Городецкий говорит журналистам, что «полон оптимизма», а уже 7 февраля появляется январский рейтинг влияния глав регионов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), где он «растет» на 12 пунктов, попадая в группу с «сильным влиянием». В октябре 2016-го чиновник занимал 69-ю строчку, в декабре — 56-ю, а к концу января — 44-ю.

«Я полагаю, сообщения о том, что Владимир Городецкий может в ближайшее время оставить губернаторский пост, появившееся в феврале в СМИ, не основаны на решениях, которые планирует принять федеральный центр. Они не основаны даже на каких-то значимых сигналах из Москвы, — сказал член Высшего совета „Единой России“ и гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. — То есть, в данном случае сообщение исходило скорее всего от не очень крупных игроков регионального масштаба».

Эксперт напомнил, что в региональной политике по-прежнему высока роль системной оппозиции. Но группы, настроенные против Городецкого, по его мнению, пока не демонстрируют экстремальной оппозиционной активности. «При изменении баланса сил — например, усилении оппозиции — произойдет и падение рейтинга. Сейчас я не вижу факторов, свидетельствующих о том, что элиты (например, компартия и мэр Новосибирска Анатолий Локоть) объединяются против Городецкого», — считает Орлов.

После того, как Владимир Путин провел встречу с ушедшими губернаторами, в федеральных СМИ так же одновременно слили информацию, что массовая ротация завершена. С приходом в Кремль Сергея Кириенко источники довольно откровенно спойлерят о грядущих событиях: почти все анонсированные отставки произошли, а никого за пределами озвученного списка замены не коснулись.

«Первый канал» одобряет

В середине февраля произошли знаковые для любого главы региона визиты. Сначала прилетел глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс. Причем, визит был рассчитан сразу на три дня. А по его итогам Чубайс провел совместную пресс-конференцию с Владимиром Городецким, несколько раз позитивно оценив инновационные разработки региона. Одновременно с ним в Новосибирскую область приехала и «социальный» вице-премьер Ольга Голодец. Она пришла на открытие клинического госпиталя «Мать и Дитя „Авиценна“» и побывала в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии».

Вместе с губернатором Голодец осмотрела ангиографическую операционную, в которой установлен ангиограф biplane для эндоваскулярных вмешательств. «Это вторая такая операционная на территории Российской Федерации, и то, что она появилась здесь, в Новосибирске, тоже знаменательно. Операционная отличается высокой технологичностью.И сегодня врачи могут делать передовые операции, которые полностью меняют качество жизни человека», — заявила вице-премьер. Она отметила «движение вперед» здравоохранения в Новосибирской области.

Визит Ольги Голодец в Новосибирск попал в прайм-тайм «Первого канала». Ее участие в открытии госпиталя «Мать и дитя» осветили в вечернем выпуске «Времени». Причем, сюжет шел не в конце, а в середине выпуска — редкий случай для позитивных новостей из регионов.

Федеральный чиновник не только «перерезала ленточки», но и пообещала помочь с завершением перинатального центра, начальные фазы строительства которого длятся уже несколько лет — со времени губернаторства Василия Юрченко.

Полпред и губернатор отвечают

Одной из целей вброса про Городецкого могла быть и попытка испортить его отношения с полпредом. Но два чиновника с начала полномочий Меняйло быстро нашли общий язык, облетев на вертолете Новосибирскую область, а вот отношения с главой областного центра у полпреда не сложились. Неслучайно последний практически никогда не появляется в подконтрольных мэрии СМИ. Вслед за обнародованием информации об отставке полпредство дало публичный ответ.

10 февраля Сергей Меняйло провел совещание о подготовке к паводку, который обещает быть очень сильным. Он заявил, что нужно дополнительные усилия на вывоз снега из городов и крупных населенных пунктов, подготовить системы отвода талых вод. А затем персонально обратился к Локтю, напомнив ему, что горожане недовольны уборкой улиц. Меняйло настоятельно попросил градоначальника вывезти весь снег до наступления тепла.

Одновременно Городецкий попенял мэру, что среди приоритетов в его «послании» городской администрации отсутствуют важнейшие темы — капитальный ремонт и расселение ветхого и аварийного жилья, с которыми власти Новосибирска вообще не очень хорошо справляются. Так надежда на аппаратное ослабление губернатора не оправдалась. А экономических и политических рычагов борьбы у него точно больше, чем у Анатолия Локтя и Виктора Игнатова. Как уже сообщалось, Владимир Городецкий рассчитывает как минимум провести президентскую кампанию Владимира Путина.

Новости smi2.ru