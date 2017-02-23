В Алтайском районе проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка, сообщила сегодня, 23 февраля, помощник руководителя краевого управления СКР по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко.

Предварительно установлено, что вечером 22 февраля в селе Ая Алтайского района с горы, расположенной рядом с населенным пунктом сошла снежная масса. Снег спустился в место, где гулял 12-летний мальчик.

— Родители, обеспокоенные длительным отсутствием сына, вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело ребенка. Однако, несмотря на проведенные работы, спасти малолетнего не удалось. На месте медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика, — рассказала Кирпиченко.

Следствием проводятся проверочные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

СКР по Алтайскому краю обратился к жителям края с просьбой не оставлять детей без присмотра, не подвергать их жизни опасности.

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