Молодёжный бал-маскарад пройдет в Бердске 4 марта с 18:00 до 20:30 на базе развлекательного центра «Космос», по адресу: ул. Рогачёва, 4А.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, его организуют в целях возрождения русских балов как средства вовлечения молодёжи в активную культурную жизнь в исторических традициях Российского государства.

Провести с пользой досуга приглашают студентов, работающую молодёжь и молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы полагают, что это своеобразная пропаганду культуры общения в молодёжной среде, расширение кругозора и общественных связей молодёжи, повышение творческой активности молодых.

Планируемое количество участников 60-80 человек. Заявки на участие в «Молодёжном бале-маскараде Бердска» подавать в оргкомитет до 1 марта в отдел по делам молодежи по адресу: ул. Ленина, 38, каб. №8, по факсу 8(38341)3-18-11 или по электронной почте: odm_berdsk@mail.ru. Группа в соц.сети «ВКонтакте» http://vk.com/bal_berdsk.

Справки по телефонам: 8(38341)2-07-63 ведущий специалист по работе с молодежью Гусева Елена Михайловна.

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