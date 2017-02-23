Президент Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума приняла законопроект 10 февраля, а 15 февраля его одобрил Совет Федерации.

Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта. Первоначально предполагалось продлить ее до 2020 года только для некоторых категорий граждан: крымчан, детей-сирот и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов. Позднее правительство решило отказаться он ограничения сроков бесплатной приватизации.

В принятой редакции закона бесплатно приватизировать жилье смогут все россияне. По словам главы Минстроя Михаила Меня, такое решение позволит больше не создавать ажиотаж вокруг этого вопроса, передает РИА Новости.

Как ранее рассказал руководитель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Дмитрий Азаров, за 25 лет было приватизировано 30,5 миллионов единиц жилья. Неприватизированными остаются около 500 тысяч единиц, в том числе 300 тысяч — аварийного.

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