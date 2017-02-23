Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Очистить карму огнем зовут буддисты Новосибирска

В новосибирском дацане на Зеленой Горке (Нижняя Ельцовка, ул. Зеленая Горка, 1/1 А) состоится открытое празднование Сагаалгаана — восточного Нового года. Торжества Сагаалгаана (праздника Белого месяца) начнутся 25 февраля в 10.00 с молебнов. В 17.00 состоится Дугжууба — обряд духовного очищения кармы (сжигания грехов), который всегда проводится в храме или монастыре за день до начала Сагаалгаана как такового.

Подробности этого ритуала объяснила координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева:

— Итак, накануне праздника люди обтираются кусочком теста (только мука и чистая вода, никаких добавок), затем лепят из него фигурку человечка (табалан), как бы передавая ей свои болезни, беды, потери и прочую «порчу». Эти фигурки приносят в дацан (буддийский храм, монастырь) и складывают в течение дня на специальный ритуальный костер, точнее, пока ещё особое сооружение в виде пирамиды с острым «наконечником» — соор. После соответствующего молебна ламы освящают костер, зажигают его, а люди просят, чтобы с огнём ушло всё плохое. Верующие и неверующие должны мысленно представить, как сгорают все духовные препятствия и дурные помыслы.

Буддисты считают, что процесс обтирания тестом действительно рождает ощущение, будто вместе с мучным шариком в прошлое уходит всё плохое и неприятное, а в теле прибавляется силы. Очень любят этот процесс маленькие дети.

— Но необходимо добавить, что нельзя совершать ритуал Дугжууба на придомовом участке или в лесу, просто разжигая костер. В буддийской традиции, очень давно синтезированной с анимистическими верованиями (об одушевленности всего сущего), категорически запрещается приносить вред любому уголку природы. Поэтому обряд «по-домашнему» провести не удастся — необходимо посетить соответствующий молебен и ритуал в ближайшем дацане», — предупредила Лариса Буянтуева.

Накануне Сагаалгаана 26 февраля в 22.00 проводится особый молебен, посвящённый десяти божествам — защитникам учения Дхармы, которые пытаются образумить всех противников буддизма (дхармапалам). Особое место среди них занимает богиня Балдан Лхамо – покровительница Лхасы (столицы Тибета). В её честь проводится отдельный молебен в канун восточного Нового года — хурал Цедор Лхамо.

Чтобы получить благословение богини Балдан Лхамо, рекомендуется не спать всю ночь либо же проснуться в 4-5 утра. Богиня в это время облетает всю Землю и считает живых. Если вы будете спать, то вас могут не учесть в списке. Хурал начинается в 5 утра.

Сагаалгаан буддисты отмечают целый месяц. Поэтому со 2 по 13 марта ежедневно будет проходить Монлам Ченмо (большое благопожелание) сразу после утреннего молебна сахюусан. Праздничные торжества завершатся 14 марта – Сахюусан, Ехэ Далга – большим ритуалом призывания благополучия, благосостояния. Сагаалганаар! Сагаанhараар!

Новости smi2.ru

  • Верующие Бердска поддержали закон, предусматривающий трехлетнее наказание за оскорбление их чувств (133)
  • Чучело к поклонному кресту для оскорбления чувств верующих прибили в Кировской области (6)
  • Суд арестовал православного активиста Энтео за разгром выставки (6)
  • С Богом по дорогам: священники кропят святой водой опасные участки дорог (10)
  • РПЦ требует ввести уголовное наказание за оскорбление чувств верующих (564)
Очистить карму огнем зовут буддисты НовосибирскаОчистить карму огнем зовут буддисты НовосибирскаОчистить карму огнем зовут буддисты Новосибирска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [15:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:25] Снежная лавина насмерть задавила 12-летнего мальчика на Алтае

[16:55] Русские балы возрождают в Бердске

[15:45] Путин снял ажиотаж: приватизация бесплатная и бессрочная

Все новости

[17:25] Снежная лавина насмерть задавила 12-летнего мальчика на Алтае

[16:55] Русские балы возрождают в Бердске

[15:45] Путин снял ажиотаж: приватизация бесплатная и бессрочная


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: