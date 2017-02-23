В новосибирском дацане на Зеленой Горке (Нижняя Ельцовка, ул. Зеленая Горка, 1/1 А) состоится открытое празднование Сагаалгаана — восточного Нового года. Торжества Сагаалгаана (праздника Белого месяца) начнутся 25 февраля в 10.00 с молебнов. В 17.00 состоится Дугжууба — обряд духовного очищения кармы (сжигания грехов), который всегда проводится в храме или монастыре за день до начала Сагаалгаана как такового.

Подробности этого ритуала объяснила координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева:

— Итак, накануне праздника люди обтираются кусочком теста (только мука и чистая вода, никаких добавок), затем лепят из него фигурку человечка (табалан), как бы передавая ей свои болезни, беды, потери и прочую «порчу». Эти фигурки приносят в дацан (буддийский храм, монастырь) и складывают в течение дня на специальный ритуальный костер, точнее, пока ещё особое сооружение в виде пирамиды с острым «наконечником» — соор. После соответствующего молебна ламы освящают костер, зажигают его, а люди просят, чтобы с огнём ушло всё плохое. Верующие и неверующие должны мысленно представить, как сгорают все духовные препятствия и дурные помыслы.

Буддисты считают, что процесс обтирания тестом действительно рождает ощущение, будто вместе с мучным шариком в прошлое уходит всё плохое и неприятное, а в теле прибавляется силы. Очень любят этот процесс маленькие дети.

— Но необходимо добавить, что нельзя совершать ритуал Дугжууба на придомовом участке или в лесу, просто разжигая костер. В буддийской традиции, очень давно синтезированной с анимистическими верованиями (об одушевленности всего сущего), категорически запрещается приносить вред любому уголку природы. Поэтому обряд «по-домашнему» провести не удастся — необходимо посетить соответствующий молебен и ритуал в ближайшем дацане», — предупредила Лариса Буянтуева.

Накануне Сагаалгаана 26 февраля в 22.00 проводится особый молебен, посвящённый десяти божествам — защитникам учения Дхармы, которые пытаются образумить всех противников буддизма (дхармапалам). Особое место среди них занимает богиня Балдан Лхамо – покровительница Лхасы (столицы Тибета). В её честь проводится отдельный молебен в канун восточного Нового года — хурал Цедор Лхамо.

Чтобы получить благословение богини Балдан Лхамо, рекомендуется не спать всю ночь либо же проснуться в 4-5 утра. Богиня в это время облетает всю Землю и считает живых. Если вы будете спать, то вас могут не учесть в списке. Хурал начинается в 5 утра.

Сагаалгаан буддисты отмечают целый месяц. Поэтому со 2 по 13 марта ежедневно будет проходить Монлам Ченмо (большое благопожелание) сразу после утреннего молебна сахюусан. Праздничные торжества завершатся 14 марта – Сахюусан, Ехэ Далга – большим ритуалом призывания благополучия, благосостояния. Сагаалганаар! Сагаанhараар!

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