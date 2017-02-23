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Автоинспекторы задержали в Новосибирске виновника ночного ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили 23 февраля в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
Сегодня в 3.50 у дома №2/1 по ул. Первомайской водитель на автомобиле ВАЗ-2114, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался, а водитель с места ДТП скрылся. Очевидец аварии сообщил в полицию приметы машины, совершившей наезд на человека, а также вызвал скорую помощь.
— Сотрудниками полиции были организованы и осуществлены необходимые поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения виновника аварии. Около 7.50 сотрудники ГИБДД нашли автомобиль, на котором было совершено ДТП и задержали находившегося за рулем в момент наезда на пешехода 29-летнего жителя поселка Кольцово. Как выяснили полицейские, мужчина в момент аварии управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, — рассказали в полицейском ведомстве.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины аварии, а также личность погибшего – на вид мужчине было около 30 лет.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [14:10]
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