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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об обязательном переводе всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» с 2018 года.
«В целях обеспечения для клиентов-физических лиц возможности получения денежных выплат на банковские счета, к которым не выдаются платежные карты, предлагается предусмотреть, что после 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат зачисляются кредитными организациями на банковские счета указанных клиентов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поправки также предусматривают, что в число участников системы войдут иностранные банки и международные финансовые организации.
Центробанк предложил в среду, 22 февраля, внести поправки в законопроект ко второму чтению. В частности, регулятор предлагает пересмотреть сроки перехода на карты «Мир» для пенсионеров. «Карты «Мир» будут выдаваться им по мере истечения срока действия имеющихся у них в настоящее время карт. Этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года», — говорится в предложениях ЦБ.
Также, согласно предложениям регулятора, новым бюджетникам и пенсионерам карты «Мир» должны выдаваться уже с 1 июля 2017 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что инфраструктура платежной системы уже полностью готова.
Действующих бюджетников регулятор предлагает перевести на карты до 1 июля 2018 года.
Ранее стало известно, что бюджетникам разрешат получать выплаты наличными через кассы в случае, если они не захотят использовать карты «Мир». Договоренность об этом была достигнута между ФАС и Центробанком, передает РБК.
Национальная платежная карта «Мир» выпускается в рамках одноименной национальной системы платежных карт (НСПК). Она была создана летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты попавших под антироссийские санкции банков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [13:50]
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