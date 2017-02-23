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В Новосибирске пожарные остановили развитие крупного пожара в ночь на 23 февраля, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Крупный ночной пожар на обувном складе в Дзержинском районе Новосибирска ликвидировали 65 человек и 20 единиц техники. В результате пожара погибших и травмированных нет. Строения промзоны, располагавшиеся в непосредственной близости от горящего объекта, не пострадали.
Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений. Химически-опасных веществ не выявлено, рассказали в спасательном ведомстве.
Стремительному развитию пожара, сообщение о котором поступило около 10 вечера 22 февраля, способствовали сильные порывы ветра и наличие большого количества горючих материалов.
— С двух боевых участков на тушение огня подали сразу десять пожарных стволов. Три часа интенсивной и непрерывной работы потребовалось пожарным, чтобы локализовать серьезный пожар, площадь которого составила около 1600 кв. метров. Пожарные предотвратили распространение огня на соседние строения, эвакуировав из здания шесть газовых баллонов: четыре кислородных, один с пропаном и один с ацитиленом. Для контроля состояния атмосферного воздуха на месте работали радиохимическая и санитарно-гигиеническая лаборатории, — рассказали подробности в региональном управлении МЧС.
Порядка трех часов потребовалось на проливку и разборку сгоревших конструкций, чтобы не возникло повторного возгорания. Оперативное сосредоточение на месте происшествия необходимого количества пожарных и техники позволило не допустить переход огня на другие строения и остановить распространение пожара. В 1:06 пожар был локализован, в 3:24 пожарные ликвидировали открытое горение.
На месте происшествия сейчас работают пожарные дознаватели, устанавливают причины возгорания.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [12:30]
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