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Полицейский-мошенник вымогал 400 тыс. рублей у нефтяной компании в Новосибирской области

В Новосибирской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила 22 февраля старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Колыванскому району, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2016 года помощник участкового уполномоченного полиции путем обмана и злоупотребления доверием пытался похитить денежные средства в размере в крупном размере, принадлежащих АО «Транснефть-Западная Сибирь». Компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефтепродуктов посредством подземного магистрального нефтепродуктопровода, в том числе на участке «Омск-Сокур», проходящего по территории Колыванского района.

— С этой целью злоумышленник неоднократно сообщал сотруднику данной нефтяной организации заведомо ложную информацию о наличии у него сведений о месте несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, откуда якобы в 2016 году совершается хищение нефтепродуктов. За это он требовал от последнего передать ему денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, — рассказал Кулешова.

12 октября 2016 года сотрудник организации, действуя в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, находясь в салоне своего автомобиля, передал полицейскому денежные средства в размере 160 тысяч рублей и муляж — с 240 тысячами рублей. После получения денежных средств злоумышленник был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Полицейский-мошенник вымогал 400 тыс. рублей у нефтяной компании в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [12:10]

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