Социальная сеть Facebook временно заблокировала страницу советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. Об этом Клименко сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ», — написал он.

Согласно информации на скриншотах в сообщении Клименко, Facebook заблокировал его доступ к публикации материалов на 3 дня. Если продолжатся публикации материалов, нарушающие чьи-либо права или законы, то доступ к публикации материалов или аккаунт могут быть заблокированы навсегда, указывается в сообщении соцсети.

Официальный комментарий Facebook пока получить не удалось, передает ТАСС.

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