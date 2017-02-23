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Facebook забанил страницу советника президента по интернету

Социальная сеть Facebook временно заблокировала страницу советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. Об этом Клименко сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ», — написал он.

Согласно информации на скриншотах в сообщении Клименко, Facebook заблокировал его доступ к публикации материалов на 3 дня. Если продолжатся публикации материалов, нарушающие чьи-либо права или законы, то доступ к публикации материалов или аккаунт могут быть заблокированы навсегда, указывается в сообщении соцсети.

Официальный комментарий Facebook пока получить не удалось, передает  ТАСС.

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Facebook забанил страницу советника президента по интернету

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [11:00]

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