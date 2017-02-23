В XX столетии в неформальные молодежные движения входили преимущественно подростки от 14 лет и старше. Сегодня вполне можно встретить 9-летнего анимешника или 11-летнего скейтера. Все дело в том, что начало пубертатного периода сдвинулось, теперь дети становятся тинейджерами в 10 лет.

Сегодняшний ученик четвертого класса психологически гораздо ближе к молодежи, чем к детям. Ведь мы живем в информационном обществе, мальчишки и девчонки давно освоили интернет гораздо лучше своих родителей, а потому уже в младшей школе знают то, чего не знали их предки. Маленькие акселераты смело пробуют новое, бросают и начинают опять. И это абсолютно естественно. Но как защитить ребенка от возможных рисков и угроз?

Именно на рубеже 10-12 лет родителям важно не отставать от взрослеющего непоседы, быть в курсе его только что появившихся увлечений и, в случае надобности, подсказать, помочь и направить энергию в нужное русло.

Чтобы показать, как конструктивное общение с маленьким субкультурщиком происходит на деле, мы должны познакомить вас с семьей Ткачевых. Глава семейства Сергей – типичный металлист: этот длинноволосый совладелец ночного клуба даже периодически выступает там со своей группой в стиле thrash metal. Мама Светлана – дизайнер женской свадебной одежды, работает в достаточно популярном столичном ателье. Познакомились они в середине 90-х на общей тусовке. Потом была шумная студенческая свадьба, а вскоре родилась дочь Галя. Сейчас ей 22 года, она заканчивает филфак и планирует поступать в аспирантуру. Младшему сыну Антону 11, он, как и папа, любит тяжелую музыку и осваивает ритм-гитару, его увлечение началось еще во втором классе.

На вопрос, не удивляется ли Сергей, что сын пошел по его стопам, отец уверенно отвечает: — А чему удивляться-то? У нас никогда не было конфликта отцов и детей: мы уважаем их увлечения, они – наши. Другое дело, что они с рождения видели, что родители не только по концертам бегают, но и работают. Девяностые потому и называют «лихими», что тогда надо было вкалывать, чтоб прокормить семью. Чем мы только с друзьями не занимались: когда учился, даже грузчиком подрабатывал, потом компьютерным оборудованием, на тот момент только-только появляющимся в России, торговали. А супруга, временно оставив творческие амбиции, трудилась закройщицей на впоследствии закрывшейся фабрике. Дети, особенно дочь, знают, через что мы прошли, чтобы поставить их на ноги, поэтому любые споры решаем миром и стараемся не только слушать, но и слышать друг друга.

А как же пресловутый стереотип про наркотики, секс и рок-н-ролл? Ведь этого-то многие родители и боятся, узнав, что их ребенок — неформал…

— Думаю, не стоит путать западные и отечественные реалии. К нам наркотики просочились значительно позднее, примерно во время войны СССР в Афганистане, а вот хиппи и панки Англии и Америки узнали о них значительно раньше. Но ведь и узнать – не значит попробовать. По себе и своим друзьям могу сказать: да, некоторые выпивали по молодости, но по праздникам и в меру. Некогда нам было под мухой валяться. Да и на что пить-то? Заводы разом встали, надо было хоть на хлеб заработать… А наркотики в нашей компании не поощрялись – за такое и отлупить могли. Сейчас, конечно, любой подросток при желании может найти смертоносную «закладку» буквально в своем дворе, а то и просто заказать эту дрянь через сеть. Но для того и нужны родители, чтобы объяснить, что дурь – это могила. Впрочем, если жизнь подростка пуста и скучна, он рано или поздно попробует. Поэтому любое хобби – хоть гитара, хоть шахматы – хороший «пожиратель» свободного времени. Если ребенок чем-то всерьез увлечен – есть шанс, что не станет жертвой дилера.

То есть вы считаете, что субкультура может стать неплохой прививкой от зависимости?

— Может, но лишь в том случае, если родители будут, что называется, держать руку на пульсе. Я всегда интересовался, с кем дружит моя дочь, сейчас знаком со всеми приятелями сына. Самый простой способ познакомиться – пригласить ребят в гости на плюшки. Наркомана, как правило, сразу видно – он скрытен, хитер, вороват, не смотрит в глаза… Такие, как правило, избегают общения со взрослыми, а поэтому простое дружеское предложение, мол, пойдем ко мне, мама блинчики пожарила, наркомана насторожит. Если новые товарищи несколько раз подряд отказались прийти попить чаю – это повод сократить контакты ребенка с ними.

А вас не смущает, что друзья сына старше его на 3-4 года?

— Нет, он же в группе играет, они у нас в клубе репетируют. Что характерно, они играют даже тяжелее, чем мы, они death metal предпочитают. И, конечно, пишут тексты про смерть и прочие кишки – ну куда же без этого в данном жанре? На мероприятия, которые у нас проходят, ходят сами, та как охрана их знает и пускает без проблем. А вот в другие клубы на концерты с рейтингом 14+ или 16+ вожу всех их сам, под свою ответственность. Наш клуб пока еще мал, чтобы принять у себя Obituary или Slayer. Зато это повод выбраться в новое место и пообщаться с сыном на общую тему, а не только про учебу или домашние дела. Жена помогает создавать модные образы дочке и обшивает всех ее подруг, а вот я сына, что называется, курирую.

Вам повезло, у вас никаких разногласий нет, так как увлечения общие. Но что делать тем родителям, которые искренне не понимают, как можно слушать этот «шум и грохот» и зачем «отращивать патлы»?

— Наверное, терпеть. Доля наша родительская такая. Мы бесились – нас наши мамы-папы терпели. Они бесятся – теперь мы терпим. Кто-то перебесится и выберет что-то другое, кто-то будет верен своим увлечениям всю жизнь. Запретный плод всегда кажется наиболее сладким, поэтому, думаю, что, если досуг ребенка не связан с алкоголем и токсичными веществами, то стоит просто быть в курсе и мягко контролировать. К примеру, несколько месяцев назад сын стал хуже заниматься по английскому языку. Пришлось ему напомнить, что эти знания пригодятся для написания песен, потому что словами «kill», «destroy» и «blood» не обойдешься, если хочешь создать действительно интересный текст.

Но что делать, если субкультура занимает буквально все время ребенка?

— Тут важно уметь договариваться, искать разумный компромисс. И, конечно же, показывать своим примером. Сын знает, что я с радостью бы порепетировал лишний часок с друзьями, но организационные дела клуба никто за меня не закончит. Поэтому и сам ответственно относится к учебе – благо, в школе его способности ценят, он кроме музыки компьютерной графикой увлекается, помогает делать стенгазеты, оформлять стенды… Дочка же с 5 лет проявляла интерес к чтению, в младших классах прочла большую часть детской библиотеки. Наверное, книгочеи – это тоже особая субкультура…

А если ребенка вообще ничего, кроме нового увлечения, не интересует?

— У нас был такой период с дочерью, на улицу свежим воздухом подышать выгнать не могли, книжки буквально под одеялом с фонарем читала… Все дети на игровой площадке бегают, а она с томиком стихов под деревцем прохлаждается. Но тут супруга мягко повлияла, показала дочке новые журналы по шитью и вязанию, а потом с девочками в школе они открыли кружок «Веселая игла». Сразу и подружки нашлись, и маме с идеями помогла, и гулять стала. Любая проблема решаема, главное – не ломать ребенка через колено, а договариваться.

Вам никогда не было страшно за сына? Ведь гопники во все времена остаются гопниками и не любят неформалов…

— В Москве сейчас с этим нормально, а вот в других городах и весях почти по-прежнему, как в моей юности… Я читал про случай с избитым и насильно подстриженным в Сибири анимешником. Парнишка молодец, что обратился в правоохранительные органы. А быдло есть всегда и везде. И, конечно, за себя постоять будущего мужчину учить нужно с детства. Трое друзей сына уже занимаются спортом с тренерами, мой же пока тягает дома гантели и ходит на плаванье. Пока он не определился, что ему больше по душе. Зимой всей семьей катаемся на лыжах, летом отправляемся в походы, когда удается вырваться с работы хоть на несколько дней. Ведь спорт – это же не только для мускулов, это еще и сила воли, самодисциплина, уверенность в себе, а эти качества наверняка и в будущем пригодятся. А главное, это здоровье.

Что пожелаете родителям юных неформалов?

— Почаще радоваться, что ваши дети вообще чем-то интересуются. Меньше спорить по мелочам. Учиться у детей желанию неустанно познавать этот мир. Ценить то, что есть. А вдобавок – вагон терпения, которое точно пригодится в общении с нашими маленькими-неформаленькими.

В заключение мы приводим 10 советов, что делать мамам и папам, чьи дети только-только входят в ту или иную молодежную субкультуру:

1. Шагать в ногу со временем, больше читать книг по психологии, педагогике и культурологии, а также посещать социальные сети, узнавать что-то интересное о субкульурах и делиться этим со своим ребенком. 2. Чаще вспоминать себя молодыми, это поможет вам сглаживать конфликт поколений. 3. Критически относиться к мифам о субкультурах, не паниковать при прочтении очередной газетной утки о том, что «все они – интернет-зависимые сатанисты-самоубийцы, пьющие кровь младенцев на завтрак». 4. Поощрять таланты и способности взрослеющего школьника, помогать раскрывать себя в творчестве. 5. Не забывать использовать традиции молодежных субкультур на благо ребенку: к примеру, культ свободы и мужества, который существует в рок-культуре, можно взять за основу, чтобы стимулировать интерес к спорту и здоровому образу жизни. 6. Учиться договариваться: к примеру, вы отпускаете ребенка подольше погулять с друзьями, но он должен не отключать мобильный телефон и быть на связи. 7. Не высмеивать увлечения и внешний вид маленького неформала, ведь это для него очень важно. 8. Объяснять ребенку, что дразнить, а уж тем более бить представителей других субкультур недопустимо: «Тебе ведь неприятно, когда оскорбляют тебя? Вот и им тоже!». 9. Не мешать проявлять разумную самостоятельность. Ребенок захотел найти подработку? Помогите ему в этом, и он станет более ответственным и сможет сам заработать карманные деньги на свои увлечения. 10. А теперь забыть про все эти советы и просто любить своих детей такими, какие они есть!

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