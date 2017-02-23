В Самарской области вынесен приговор фигурантам уголовного дела об убийстве полковника полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Махмадали Ахмадову, Роману Фаталиеву, Исламу Бабаеву и Орхану Зохрабову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в разбое, убийстве двух или более лиц, покушении на убийство малолетнего.

Следствием и судом установлено, что в начале апреля 2016 года жители Шигонского района Самарской области Ахмадов и Фаталиев для совершения хищений имущества граждан создали организованную преступную группу, в состав которой привлекли знакомых им жителей города Сызрани Бабаева и Зохрабова.

В ночь на 24 апреля 2016 года все они прибыли в село Ивашевка, где выбрали дом для разбойного нападения на его жителей, проникли на территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через незапертую дверь. Далее, переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат.

После совершения убийств двух мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения соучастники похитили находившиеся в доме предметы, не представляющие большой материальной ценности, и скрылись. Выжившая девочка на следующий день с места происшествия была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

— С самого начала перед органами следствия стояла задача провести тщательное расследование в минимальные сроки. Незамедлительно была создана следственная группа, в состав которой вошли 89 следователей и следователей-криминалистов из центрального аппарата, региональных подразделений СК по Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областям и Республике Татарстан, с привлечением сотрудников оперативных служб органов УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области. Грамотно организованная работа позволила собрать исчерпывающие доказательства и завершить расследование уголовного дела в срок менее 3-х месяцев, в течение которого членами следственной группы проведено более 800 допросов, 120 обысков и выемок, 50 осмотров мест происшествия, предметов и документов, 230 судебных генетических, дактилоскопических, медицинских, медико-криминалистических и иных экспертиз, — рассказала Петренко.

В результате напряженной, практически круглосуточной работы членов следственной группы в течение первых 10 суток после нападения удалось выявить и задержать всех лиц, причастных к убийству.

Еще на первоначальном этапе расследования особое внимание было уделено осмотру места происшествия и прилегающей территории, где были задействованы беспилотный летательный аппарат и различная криминалистическая техника. Выявленные следы преступления позволили сразу выдвинуть версии о совершении преступления несколькими лицами, установить способ и место проникновения на территорию частного дома, использование злоумышленниками автомобиля при совершении преступления, а также определить предполагаемый маршрут движения автомобиля преступников по селу до и после совершения нападения.

В течение первых суток была получена информация о перемещении нападавших в Ульяновскую область. В связи с этим более 100 сотрудников полиции и следователей СКР были задействованы в сплошном «прочесывании» автодороги в направлении Ульяновска протяженностью свыше 120 километров. В результате этого на обочине был обнаружен мобильный телефон, принадлежавший жене Гошта. На одной из АЗС также была обнаружена и изъята видеозапись, на которой запечатлен момент заправки фигурантами своего автомобиля сразу после совершения преступления.

Экспертам Следственного комитета также удалось восстановить видеозаписи, на которых были запечатлены все четверо фигурантов на месте преступления, несмотря на то, что они разбили и утопили в ручье блок системы видеонаблюдения, похищенный из дома семьи Гошта.

Избранная тактика допросов и неопровержимость собранных следствием доказательств легли в основу признательных показаний фигурантов, которым ничего не осталось, как содействовать следствию и указать на два места сокрытия похищенного имущества: в ручье около автодороги на Ульяновск и в глубине лесопосадки на расстоянии около 2 км от дороги.

Обвиняемые сообщили, что незадолго до нападения на дом семьи Гошта они объединились в организованную группу в целях регулярного совершения разбоев и изначально планировали совершение двух разбоев в других населенных пунктах. Следствие также установило, что никто из соучастников не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции.

Оглашенный обвинительный вердикт присяжных заседателей еще раз подтверждает вывод следствия о том, что нападавшие руководствовались корыстным мотивом, совершив убийство и покушение на убийство в ходе разбойного нападения.

Приговором суда Ахмадову и Фаталиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Бабаев приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из которых первые 10 лет — в тюрьме, а Зохрабов – к 26 годам тюрьмы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», добычей четырех убийц стали банковские карты, мобильные телефоны, 906 рублей наличными и служебное удостоверение Гошта. Убитые — сам сам замначальника сызранской полиции Андрей Гошт, его пожилые мать и отец, супруга и жена брата. 7-летняя племянница чудом осталась жива.

Андрей Гошт, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», собирался переехать из Сызрани в Новосибирскую область под начало своего бывшего руководителя Юрия Стерликова, который сейчас возглавляет региональное управление МВД.

Ему была предложена должность начальника полиции управления МВД по Новосибирску. От неё он не отказывался, весной 2016 года оформлялись документы.

Новости smi2.ru