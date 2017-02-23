Если раньше наши участницы, как и многие горожанки, в выходные погружались в бездну домашних дел, а если повезет отсыпались, сейчас каждые выходные они спешат на встречу с психологом.

В этот раз, удобно расположившись в мягких креслах в комнате психологической разгрузки в санатории «Рассвет», женщины делились проблемами и слушали мнение специалиста.

За время проекта участницы перешли на организованное, сиcтематическое питание. Но, несмотря на это, приступы голода дают о себе знать.

Помните анекдот: — Я худею. — Давно? — Почти полчаса. — Заметно уже. — Правда?! — Ага. Глаза голодные.

— Если говорить о причинах избыточного веса, можно выделить три группы факторов. Первая группа — биологическая. К ним относятся заболевания, нарушение обмена веществ, генетическая предрасположенность и возрастные изменения. Вторая группа факторов – социальная. Это реклама, акции в магазинах, усилители вкуса и доступность продуктов. Третья группа – психологическая. Когда пища используется не по своему назначению. Нам грустно — мы поели, нам скучно — снова поели.

С помощью следующего упражнения вы сможете научиться отличать физиологическое чувство голода от чувства голода, возникшего в результате напряжения.

Если у вас возникло желание поесть или вы чувствуете, что вам хочется чего-то вкусненького, важно остановиться и проанализировать, сколько времени прошло с момента последнего приема пищи. Если это не больше трех часов, то это не физиологический голод. Важно на втором этапе подумать, что предше-ствовало этому, и просто констатировать факт. Возможно, вы долго сидели за компьютером, или у вас был неприятный телефонный разговор, или вас пригласил начальник и вы испытали неприятные чувства и эмоции. На третьем этапе вы должны понять и проанализировать, какие чувства и эмоции вы испытываете в этот момент. Скорее всего, это будет напряжение и раздражение, чувство усталости. На четвертом этапе вы должны удовлетворить ту потребность, которая вызвала у вас чувство голода. Если у вас состоялся неприятный разговор с начальником и чувство напряжения спровоцировало ваш аппетит, в этом случае нежелательно пить чай с конфеткой, а нужно проанализировать ситуацию и снять напряжение.

Побороть свой аппетит – задача не из легких. Когда вы испытываете настоящее физиологическое чувство голода, нужно есть, но выбирать правильные продукты. Не нужно набрасываться на колбасу, беляши или торт. Лучший выбор — салат или фрукты. Чтобы не есть вредную пищу, участницы берут с собой на работу спасительные контейнеры с полезной едой.

Что делать с застоем веса? Те, кто когда-нибудь худел, знают: бывает так, что в одно время вес уходит хорошо, а в какой-то момент практически не меняется. Что делать в такие моменты? — Не зацикливайтесь на цифрах, призывает специалист, не нужно каждодневно измерять свой вес. Доверяйте своему организму. Цените ваши достигнутые ранее результаты. Гордитесь, что вы смогли уже скинуть килограммы.

Занятия за занятием участницы проекта «Худеем с мастерами» через борьбу с аппетитом и через физические упражнения приближаются к желанной цели. — Для вас этот проект — альтернативный образ жизни, — отмечает Ирина Станиславовна. — Вы здесь видите маленький кусочек того, как вы можете свою жизнь проживать по-другому. Пролонгированный мотив вашего похудения — это вкус к здоровому образу жизни. После проекта на вас ежечасно, ежесекундно будет оказывать влияние социум в виде вкусных соблазнов, и без вкуса к здоровому питанию он вас раздавит.

По итогам первого месяца Наталье Алфименко удалось показать лучший результат — минус 7,3 кг. — Диетолог нам предложила метод расчета калорий, но, я считаю, он не для каждого подходит, — рассказывает участница. — Это вводит меня в состояние депрессии. Я не могу все точно «до миллиметра» высчитывать. И я нашла свой путь, которым иду в проекте. Для меня это уменьшение порций и физическая нагрузка. Если раньше я ела в столовой полную порцию (тарелку), сейчас я довольствуюсь пиалой. Сейчас я больше ем цветной капусты. Мясо, рыбу — как обычно. Я не считаю нужным категорически отказываться от шоколада, просто нужно уменьшить количество потребляемого продукта и есть его до 12 часов дня, чтобы организм смог это переработать. Если взять физическую нагрузку, степ-аэробика мне не подошла, я попросила, чтобы мне ее заменили аквааэробикой. Мне очень комфортно в воде, мое давление находится в норме. На психологических тренингах, когда девочки делятся своим опытом и переживаниями, какой-то момент наталкивает на осознание процессов и помогает сделать правильный вывод. Психолог рекомендует нам практиковать осознание «здесь и сейчас», уходить от своих мыслей и погружаться в действительность. Замечать то состояние, в котором ты сейчас находишься. Я это состояние практикую давно, и оно очень помогает. Человек может наслаждаться красотами, эстетикой, а не погружаться в свои проблемы, которые толкают к тому, что ты начинаешь много есть. Делаешь это для того, чтобы «заесть» свои стрессы. Это состояние позволяет избежать этого. Срывов не было. Я жестко себя настроила, что я хочу изменить свою жизнь, и это делаю не для кого-то, а для себя. Мой внешний вид меняется, я это сама замечаю. Я стала более гибкой, и муж видит, что я уменьшаюсь в размерах. Все это возможно с мастерами из «Рассвета», теми бесценными методами и сбалансированным подходом, которые помогают нам похудеть. Это очень здорово!

- Самое главное, что дал мне этот проект, — правильное, рациональное питание. Чтобы были белки, углеводы и жиры в нужных пропорциях. На завтрак я ем каши на молоке. На обед — белок и овощи. Если раньше я могла себе позволить картошку с мясом, то сейчас я такого давно не употребляю. Я ем свежие овощи и отварное или запеченное мясо или рыбу. Вечером, если тренировка, у меня как такового ужина уже нет. Если нет занятий, это творог, кефир или вареное яйцо. У меня был день рождения 9 февраля, было праздничное застолье, где я позволила себе съесть бутерброд с сайрой, сыром и майонезом. Но на следующий день ограничиваешь себя, и все нормально. Мне легко удается следовать такому рациону. Из сладкого утром я себе позволяю кофе с кусочком горького шоколада. Мне очень много дают занятия с психологом. Главное, он учит понять себя. Ты понимаешь, что для тебя важно, что хочется на самом деле. Когда ты выходишь из-за стола и ты голодный, такого не может быть. На практике оказывается, что мы «заедаем» свои проблемы, которые были накануне. Потому что это самый простой способ — пойти к холодильнику и поесть. Если у меня наступает такое чувство голода, я понимаю, что этого не может быть, перебарываешь себя и ждешь, когда можно будет поесть. Я достаточно давно практикую правильное питание. У меня еще до проекта было минус 15 килограммов. Муж меня поддерживает, он ценит, что я стремлюсь похудеть и мне это интересно. Очень помогает группа. У нас одна цель, мы очень сдружились и поддерживаем друг друга. У нас сложились теплые отношения, и, я думаю, мы и после проекта будем общаться.

- Я довольна своим результатом, но не на все 100%. Я планировала похудеть за этот период на 10 килограммов, ушло около 6. Может быть, потому, что до конца не изменила свои пищевые привычки. Я полностью изменила свой образ жизни. Постепенно отказываюсь от пищевых пристрастий, стараюсь питаться правильно и заниматься спортом. От шоколада я легко отказалась, а с колбасными и мясными изделиями сложновато. Я научилась делать колбасу из куриного филе и ее ем. Основной мой рацион: запеченные мясо и рыба, овощи, фрукты, каши. Брокколи — мой лучший друг. Мы активно с девочками обмениваемся рецептами. Кто-то знает, как приготовить котлеты из капусты или низкокалорийное печенье. Мне очень нравятся советы психолога, которые я стараюсь применять на практике. Полюбить здоровую пищу очень тяжело. Я контролирую свой аппетит. Если я поела и через час мне опять хочется есть, это не голод. Нужно отвлечь себя. Выпить стакан воды. Я питаюсь пять раз в день. Самое главное, что я почувствовала, — комфортное психологическое состояние. Кожа подтянулась, а от расслабляющих процедур так хорошо!

Недельные результаты проекта «Худеем с мастерами»

По семейным обстоятельствам из проекта выбыла Марина Захарова. • Наталья Бутерус сбросила 0,7 кг (итог — 92,6, на начало недели — 93,3) • Нелли Попова прибавила 0,3 кг (итог — 70,7, на начало недели — 70, 4) • Алена Павлюк сбросила 1,4 кг (итог — 75,2, на начало недели — 76,6). • Анна Филипенко сбросила 1,4 кг (итог — 75,6, на начало недели — 77). • Антонина Архипенко сбросила 0,75 кг (итог — 94, на начало недели — 94,75). • Елена Тихомирова сбросила 0,6 кг (итог — 76, на начало недели — 76,6 ) • Наталья Алфименко прибавила 0,85 кг (итог — 96,8 , на начало недели — 95,95) • Ирина Болдырева сбросила 1,6 кг (итог — 84, на начало недели — 85,6)

Общий объем груди 830 см за неделю -8 см Общий объем талии 701 неделю -3 см Общий объем бедер 876 см за неделю -7 см Общий вес группы 664,90 кг За неделю участницы сбросили 5,3 кг

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