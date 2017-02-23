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Разоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в Бердске

В Городском центре детского творчества города Бердска, 20 февраля прошло торжественное открытие отряда Юных инспекторов движения (ЮИД).

Больше 40 ребят из 11 школ города прошли веселые и непростые испытания, чтобы доказать, что достойны носить почетное звание юных инспекторов дорожного движения. Как рассказала инспектор бердской ГИБДД Виктория Белькова, школьники соревновались в знании правил и знаков дорожного движения, устройстве автомобиля, умении управлять транспортным средством, пусть и пока игрушечным.

Праздник начался с появления в зале одной из героинь — «Аварии», которая с бурей эмоций доказывала ребятам, что на дороге нужно соблюдать «Её» правила дорожного движения: бегать и играть на проезжей части, цепляться за движущийся автотранспорт и переходить улицу на красный сигнал светофора.

— Поэтому перед тем, как получить почетное звание «Юного инспектора движения» перед ребятами стояла серьёзная задача: убедить и показать «Аварии» на деле как действительно правильно вести себя на проезжей части, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, — отметила Виктория Владимировна.

Ребята поделились на три команды – «Красные», «Желтые» и «Зеленые». Одно за одним они проходили нелегкие испытания для того, чтобы приблизиться к заветной цели и стать «Юидовцами».

В ходе испытаний конкурсанты нарисовали большой автомобиль, состоящий из многочисленных деталей, продемонстрировали жюри, как аккуратно и безаварийно умеют управлять инерционным автомобилем, показали свои навыки в знании знаков дорожного движения, а так же при помощи только лишь жестов разгадали различные дорожные ситуации.

Члены жюри — сотрудники Госавтоинспекции Бердска, а также представители администрации города по достоинству оценили знания ребят. И подведя итоги начальник бердской ГИБДД Дмитрий Чучин поздравил ребят с посвящением в городской отряд Юных инспекторов дорожного движения и вручил им именные удостоверения «Юидовца», в которых указаны полномочия участника отряда ЮИД.

В завершении праздника к ребятам пришел еще один давно всем известный гость – Аркадий Паровозов, который станцевал вместе с ребятами свой веселый, энергичный танец. Все участники праздника получили бурю положительных эмоций и заряд позитивной энергии, которая им понадобится для «юидовского» движения вперед!

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Разоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в БердскеРазоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в БердскеРазоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в БердскеРазоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в БердскеРазоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в БердскеРазоблачили «Аварию» юные инспекторы движения в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [09:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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