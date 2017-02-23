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Минобороны: Жакетами с кристаллами Swarovski радует «Армия России»

«Армия России» представила весенне-летнюю коллекцию одежды в Москве, среди новинок — утепленные куртки и жилеты, а также гусарские жакеты с кристаллами Swarovski, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Презентация состоялась в концептуальном магазине «Армия России». Новая коллекция, которая включает в себя мужскую, женскую и детскую линии, представляет образы не только для военных, но и для гражданского населения, передает РИА Новости.

«Несмотря на то что в дизайне многих моделей присутствуют элементы милитари-стиля, весенне-летняя линия от «Армии России» не создает ощущения «перегруженности» военными деталями. Обилие базовых вневременных предметов гардероба позволяет подобрать образ практически на любой случай», — подчеркнули в департаменте.

Пресс-служба военного ведомства подробнее рассказала о новинках. Так, в новом сезоне разработаны эксклюзивные утепленные куртки и жилеты, на подкладках которых воспроизведены картины великих русских художников на военную тему, в том числе Бородинское сражение и Синопский бой.

«Яркими элементами стали гусарские жакеты, украшенные кристаллами Swarovski, двубортные пальто с имитацией погон, созданных из декоративных элементов, разработанные дизайнерами для женщин», — сообщили в департаменте, отметив, что вся одежда производится из натуральных материалов.

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Минобороны: Жакетами с кристаллами Swarovski радует «Армия России»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [08:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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