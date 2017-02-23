23 Февраля — это праздник прежде всего военных, тех, кто с оружием в руках защищает мир, спокойствие и стабильность своей страны. Поэтому самые теплые и искренние пожелания сначала им, кадровым военным, ушедшим в запас или находящимся в строю.

Бердск — город летчиков и спецназовцев. Пусть нет теперь здесь военных частей. Но остались семьи и память. Помнит город и своих сынов, воевавших на фронтах Великой Отечественной (они, слава Богу, еще живут среди нас), и тех, кто выполнял боевые задачи в горячих точках. Павшим — вечная память. Живущим ныне офицерам и солдатам своей страны, выбравшим профессией Родину защищать, мы желаем здоровья и счастья, благополучия, любви близких, теплого семейного очага и уважения со стороны государства их славного ратного труда.

День защитника Отечества давно перерос рамки профессионального праздника, став общенародным мужским днем. А настоящий мужчина — это стена, за которой нестрашно и спокойно. Борется он с преступностью, печет хлеб, водит автобус, лечит детей или руководит городом, он должен быть надежным и ответственным. Настоящий защитник остается мужчиной в любом. А женщинам порой не хватает мужского плеча, крепкой руки, которая поведет их за собой.

Дорогие мужчины, примите слова благодарности за то, что вы есть — такие разные, но такие любимые. Пусть вам будет кого защищать, но чтобы не было врагов. Желаем вам удачи и процветания, успешной карьеры, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемой энергии. Пусть дома вас всегда ждут те, для кого вы — главный защитник и опора: дети, любимые женщины, родители. И пусть дом будет полная чаша.

С праздником, с Днем защитника Отечества! С любовью, ваш «Курьер. Среда. Бердск»

Новости smi2.ru