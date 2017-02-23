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Куда делись деньги в мэрии на вывоз снега на специальные снегоотвалы?
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [07:55]
[12:10] Полицейский-мошенник вымогал 400 тыс. рублей у нефтяной компании в Новосиби...
[11:00] Facebook забанил страницу советника президента по интернету
[10:35] Маленький неформал: еще не подросток, но уже в субкультуре
[12:10] Полицейский-мошенник вымогал 400 тыс. рублей у нефтяной компании в Новосиби...
[11:00] Facebook забанил страницу советника президента по интернету
[10:35] Маленький неформал: еще не подросток, но уже в субкультуре
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