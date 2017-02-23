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Бердский историко-художественный музей поздравляет мужчин города Бердска С Днем защитника Отечества и приглашает 23, 24, 25 и 26 февраля с 10.00 до 16.00 посетить музейные залы:
Ул.Спортивная, 9 • Выставка живописи династии художников Миловановых «От отца к сыну» (г.Новосибирск, г.Красноярск) • Выставка из цикла «Три века бердской истории. Век ХХ». • Мини-выставка «Выставка одного экспоната. Дневник Бердской колонии, 1899 год».
Ул.Спортивная, 11 • Персональная выставка акварели Елены Корчугановой (Горный Алтай) «Серебряный дождь» • 24 февраля в 17:00 Музыкальная лекция «Популярные эстрадные исполнители начала XX века» «Вадим Козин» • 26 февраля в 14:00 Музейный кинозал. Документальные фильмы «Великая Отечественная война», серии: «Труженики тыла. Партизаны», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва»
Ул.Кирова, 1 • Мемориальный музей Народного артиста РФ В.Е.Бирюкова «Театр Бирюкова» — тематические экскурсии.
Каждому посетителю-мужчине в подарок пригласительный билет для милых дам с правом посещения любой выставки в музее в марте!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [07:50]
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