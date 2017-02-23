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Дети выкатываются на дорогу

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Дорогие родители, пожалуйста объясняйте ребятишкам об опасности во время прогулок. Очень много снега во дворах, дети играют на горах снега по обочинам и выкатываются на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [07:30]

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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