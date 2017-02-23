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В Новосибирске зреет «тарифный майдан»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Пионер:

В Новосибирске зреет «тарифный майдан».

Очередной, уже третий по счёту, митинг протеста против резкого роста тарифов ЖКХ на 15% в Новосибирске состоится 25 февраля.

9 февраля инициативная группа подала в мэрию Новосибирска заявку на проведение митинга протеста против роста коммунальных тарифов в Новосибирске. Митинг согласован на 25 февраля на пл.Ленина с 13.00.

Общую подготовку митинга и координацию протестной антитарифной деятельности теперь осуществляет Комитет солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет «Пенсионеры – за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов НСО, АНО «Альтернатива ЖКХ».

КСД обратился к общественным организациям, региональным отделениям политических партий с призывом поддержать требование отмены постановления губернатора НСО № 254 от 16.12.16 в части увеличения коммунальных тарифов для Новосибирска на 15% и пригласил всех к совместной деятельности в этом вопросе.

Помимо подготовки митинга 25 февраля, КСД продолжает сбор подписей под обращением об отмене постановления губернатора НСО № 254 на имя Президента РФ В.В. Путина, а также готовит экспертные материалы в обоснование отмены решения о росте тарифов.

Правители всегда идут на попятную, когда встречаются с организованной массой, которую подталкивают к организации ее интересы. Наоборот, если масса не способна организоваться, то политик не будет считаться с таким народом, поскольку он не опасен, он разобщен.

Участники КСД намерены и в дальнейшем последовательно добиваться отмены решения губернатора Городецкого об увеличении тарифов, используя для этого все возможные формы протеста и организации граждан и общественности Новосибирска и области.

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В Новосибирске зреет «тарифный майдан»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 февраля 2017 г. [07:25]

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