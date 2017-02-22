«Курьер. Среда. Бердск» 13 февраля поведал о проблеме малообеспеченных родителей и мам, которые не могут кормить малышей грудью. Они сетовали, что последний раз получили льготное детское питание в декабре 2016 года. Однако в бердской ЦГБ не подтверждали жалобы о задержке бесплатного довольствия и обещали выдать его в срок — 17 февраля. Но после выхода публикации некоторые получатели рассказали, что им достался не весь набор, а кому-то и вовсе ничего.

— Смесь выдали с горем пополам, а каши — нет. При мне звонили на склад, сказали: «Нет и не будет в ближайшее время», а нам уже на следующий месяц скоро получать, — беспокоится бердчанка Людмила.

Елена и вовсе ушла из пункта раздачи с пустыми руками: «Питания как не было, так и нет и не обещают… Руководство, как обычно, ничего не знают (или не хотят)? У них все вовремя, все хорошо!», — пишет в «Курьер. Среда. Бердск» молодая мама.

Полные склады

Главный врач горбольницы Бердска Юрий Краморов сегодня, 22 февраля, заверил получателей льготных продуктов, что на складах есть коробочки с питанием для малышей. Дефицит возник именно с кашами — все запасы раздали, а новую партию пока не завезли.

— Бесплатное питание по сухим молочным смесям в достаточном количестве. У нас есть сухие смеси, сухое молоко. У нас нет пока каш — к нам пока они не поступают. Закупаем не мы, а делается это централизовано, — объяснил Юрий Николаевич.

По словам главного медика Бердска, злаковые заготовки не являются обязательными добавками к «льготному» набору. Младенцам каши не требуются, а тем, кто уже отпраздновал свой первый день рождения дополнительно положено сухое молоко — и оно есть.

— Каша — это не основное питание до года, — говорит Краморов. — До года выдается сухая молочная смесь, которую разводишь и кормишь ей ребенка без всяких прикормов, если нет грудного молока. После года как дополнительное питание к молочным смесям выдается сухое молоко.

«Приходите завтра»

Однако почему-то не все наборы доходят до адресатов. Семья Ивана Митусов несколько месяцев назад стала малообеспеченной. Так случилось, что бердчанин лишился работы: попал в волну сокращений на БЭМЗе. Супруга Ивана в отпуске по уходу за ребенком — полуторогодовалым Кирюшей. Теперь, чтобы прокормить малыша и старшего сына-школьника, чете Митусовых приходится уповать на помощь государства. 21 января оно дало право на получение льготного питания для младшего ребенка в семье. Спустя месяц, говорит отец, довольствия так и не выдали.

— Обратились 1 февраля — будет завтра. И так каждый день говорят: «Приходите завтра». Сегодня днем (22 февраля — прим. ред.) открыл дверь, даже не подошел к раздаточному лотку: «Есть?» — «Нет». По стандарту до 17-го числа должны привезти питания, но я слышал от знакомых, что в Микрорайоне еще не выдали за январь, — возмущается родитель.

Иван рассказал, что жаловался в администрацию Бердска, но там лишь сочувственно выслушали. Дозвонился в приемную губернатора — потребовали письменных претензий. Сейчас он думает, куда обратиться, и продолжает покупать дорогостоящие сухие смеси в магазине — малыш находится на искусственном вскармливании.

Спросите в минздраве…

По просьбе читателей, которые поведали о проблемах с льготным детским питанием, «Курьер. Среда. Бердск» подготовил официальный запрос в областной минздрав. В ведомстве редакция планирует узнать, в каком порядке в Бердск поступают смеси и каши и почему они не доходят до получателей.

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