USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
«Курьер. Среда. Бердск» 13 февраля поведал о проблеме малообеспеченных родителей и мам, которые не могут кормить малышей грудью. Они сетовали, что последний раз получили льготное детское питание в декабре 2016 года. Однако в бердской ЦГБ не подтверждали жалобы о задержке бесплатного довольствия и обещали выдать его в срок — 17 февраля. Но после выхода публикации некоторые получатели рассказали, что им достался не весь набор, а кому-то и вовсе ничего.
— Смесь выдали с горем пополам, а каши — нет. При мне звонили на склад, сказали: «Нет и не будет в ближайшее время», а нам уже на следующий месяц скоро получать, — беспокоится бердчанка Людмила.
Елена и вовсе ушла из пункта раздачи с пустыми руками: «Питания как не было, так и нет и не обещают… Руководство, как обычно, ничего не знают (или не хотят)? У них все вовремя, все хорошо!», — пишет в «Курьер. Среда. Бердск» молодая мама.
Полные склады
Главный врач горбольницы Бердска Юрий Краморов сегодня, 22 февраля, заверил получателей льготных продуктов, что на складах есть коробочки с питанием для малышей. Дефицит возник именно с кашами — все запасы раздали, а новую партию пока не завезли.
— Бесплатное питание по сухим молочным смесям в достаточном количестве. У нас есть сухие смеси, сухое молоко. У нас нет пока каш — к нам пока они не поступают. Закупаем не мы, а делается это централизовано, — объяснил Юрий Николаевич.
По словам главного медика Бердска, злаковые заготовки не являются обязательными добавками к «льготному» набору. Младенцам каши не требуются, а тем, кто уже отпраздновал свой первый день рождения дополнительно положено сухое молоко — и оно есть.
— Каша — это не основное питание до года, — говорит Краморов. — До года выдается сухая молочная смесь, которую разводишь и кормишь ей ребенка без всяких прикормов, если нет грудного молока. После года как дополнительное питание к молочным смесям выдается сухое молоко.
«Приходите завтра»
Однако почему-то не все наборы доходят до адресатов. Семья Ивана Митусов несколько месяцев назад стала малообеспеченной. Так случилось, что бердчанин лишился работы: попал в волну сокращений на БЭМЗе. Супруга Ивана в отпуске по уходу за ребенком — полуторогодовалым Кирюшей. Теперь, чтобы прокормить малыша и старшего сына-школьника, чете Митусовых приходится уповать на помощь государства. 21 января оно дало право на получение льготного питания для младшего ребенка в семье. Спустя месяц, говорит отец, довольствия так и не выдали.
— Обратились 1 февраля — будет завтра. И так каждый день говорят: «Приходите завтра». Сегодня днем (22 февраля — прим. ред.) открыл дверь, даже не подошел к раздаточному лотку: «Есть?» — «Нет». По стандарту до 17-го числа должны привезти питания, но я слышал от знакомых, что в Микрорайоне еще не выдали за январь, — возмущается родитель.
Иван рассказал, что жаловался в администрацию Бердска, но там лишь сочувственно выслушали. Дозвонился в приемную губернатора — потребовали письменных претензий. Сейчас он думает, куда обратиться, и продолжает покупать дорогостоящие сухие смеси в магазине — малыш находится на искусственном вскармливании.
Спросите в минздраве…
По просьбе читателей, которые поведали о проблемах с льготным детским питанием, «Курьер. Среда. Бердск» подготовил официальный запрос в областной минздрав. В ведомстве редакция планирует узнать, в каком порядке в Бердск поступают смеси и каши и почему они не доходят до получателей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [18:10]
[18:10] Каши и молочные смеси для малышей не получили льготники в Бердске
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[18:10] Каши и молочные смеси для малышей не получили льготники в Бердске
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный