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На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.
23 февраля в Бердске пройдет спортивный праздник, посвященный празднику.
Масленица в Бердске обещает быть по-настоящему Широкой!
А для любимых пап в ДК «Родина» пройдет праздничный концерт.
Торжественное открытие 24-ого Международного турнира по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста В. Дремина состоится в ФОК «Восток». 17:00. 24-26.02.17 схватки с 10:00 до 18:00.
Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В Старом Доме можно будет посмотреть спектакль «Тайна заколдованного леса».
На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.
На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [17:55]
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
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