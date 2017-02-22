На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

23 февраля в Бердске пройдет спортивный праздник, посвященный празднику.

Масленица в Бердске обещает быть по-настоящему Широкой!

А для любимых пап в ДК «Родина» пройдет праздничный концерт.

Торжественное открытие 24-ого Международного турнира по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста В. Дремина состоится в ФОК «Восток». 17:00. 24-26.02.17 схватки с 10:00 до 18:00.

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В Старом Доме можно будет посмотреть спектакль «Тайна заколдованного леса».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

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