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Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

23 февраля в Бердске пройдет спортивный праздник, посвященный празднику.

Масленица в Бердске обещает быть по-настоящему Широкой!

А для любимых пап в ДК «Родина» пройдет праздничный концерт.

Торжественное открытие 24-ого Международного турнира по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста В. Дремина состоится в ФОК «Восток». 17:00. 24-26.02.17 схватки с 10:00 до 18:00.

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В Старом Доме можно будет посмотреть спектакль «Тайна заколдованного леса».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

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Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [17:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику

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[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику


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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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