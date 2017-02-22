Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о нецелесообразности бесконечной милитаризации страны.

«Если говориться о начальной военной подготовке, то, наверное, она должна быть факультативной больше. Мы не должны милитаризировать страну бесконечно. Мы должны заниматься патриотическим воспитанием», — сказал Шойгу в среду, 22 февраля, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

При этом министр отметил, что позитивно относится к созданию юнармейских движений, передает «Интерфакс».

«В каждой школе, которую заканчивало руководство вооруженных сил, созданы юнармейские отряды. Во всех 85 субъектах. Все командующие, главкомы ведут кураторство за вот этими классами. Представьте себе, появится 450 классов, и каждый депутат будет за этим смотреть. Я вас к этому призываю и хотел бы, чтобы вы этим занялись, а мы готовы помочь», — добавил Шойгу.

В сентябре 2016 года Шойгу опроверг планы милитаризации молодежи с помощью молодежно-патриотического движения «Юнармия».

«Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так», — сказал Шойгу в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

«Но, — добавил он, — нам точно не нравится, что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров. Поэтому мы поставили перед собой ряд задач».

По его словам, поддержанное президентом создание движения «Юнармия» — это «знаковое событие для нас, и не будем скрывать, оно носит долгосрочный, очень важный характер».

Юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны и поддержанное президентом России, объединит все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан; ДОСААФ даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на своей базе.

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