Об итогах проверки воспрепятствования проезду скорой помощи в одном из дворов Новосибирска рассказали в среду, 22 февраля в прокуратуре Новосибирской области. Прокурор совместно с сотрудниками полиции установил, кто «помешал» проезду скорой помощи.

Прокурор Новосибирска Денис Ференец поручил сотрудникам городской ГИБДД проверить распространенные в СМИ сведения о воспрепятствовании в феврале этого года проезду кареты скорой помощи водителем грузовика по ул. Фрунзе, 19.

Проверка показала, что по этому адресу отсутствуют дорожные знаки, запрещающие стоянку (остановку) транспортных средств. Земельный участок принадлежит частной компании. Установлен и опрошен собственник автомобиля «Исудзу», который якобы заблокировал проезд машине с красным крестом. Однако оснований для привлечения мужчины к административной ответственности не усмотрено.

По информации главного врача областной станции скорой медицинской помощи, его автомобили не заезжали на территорию дома №19 по ул. Фрунзе.

Был установлен и опрошен 48-летний владелец автомобиля ГАЗ-32214. Машина, как оказалось, принадлежит ему как частному лицу и не состоит на балансе медицинского учреждения.

— Автомобилист рассказал, что машину он использует в личных целях, а заехал на территорию ул. Фрунзе, 19 по личным делам, не связанным с транспортировкой лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. В салоне автомобиля он находился один. При движении по дворовой территории у него произошел конфликт с водителем автомобиля «Исудзу», — рассказали подробности в облпрокуратуре.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, поскольку управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ.

Устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов изъяты и приобщены к материалам дела об административном правонарушении. Его рассмотрит по существу мировой судья Ленинского района Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел 19 февраля. АСТ-54 распространил видео, на котором запечатлен конфликт между водителями. По информации паблика, машину с красным крестом не пропускал грузовик около 20 минут. В это время якобы в «скорой» находился тяжелобольной. Свою проверку проводил и Следственный комитет.

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