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Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» объявляет новый проект «Письмо с фронта». Думаем, он станет продолжением проекта «Фронтовой альбом «Победители», который редакция вела вместе с вами, уважаемые читатели, около 8 лет.

Мы по-прежнему ждем воспоминаний о военных годах, рассказанных ветеранами, но кроме этого предлагаем пересмотреть ваши домашние архивы и отыскать там весточки с фронта.

Фронтовые треугольники, которые писали солдаты из окопов и госпиталей домой, письма от жен и детей бойцов на фронт, тыловая переписка — все это мы опубликуем на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и сайта, чтобы сделать их достоянием всех, оставить в истории навсегда.

Приносите в редакцию фронтовые письма, фотографии тех, кто их писал, ваши рассказы об авторах, воспоминания. Ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, звоните — 3-00-10. Не дадим вместе забыть нашу историю и наших героев.

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Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [17:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
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24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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