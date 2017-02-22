USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
«Курьер. Среда. Бердск» объявляет новый проект «Письмо с фронта». Думаем, он станет продолжением проекта «Фронтовой альбом «Победители», который редакция вела вместе с вами, уважаемые читатели, около 8 лет.
Мы по-прежнему ждем воспоминаний о военных годах, рассказанных ветеранами, но кроме этого предлагаем пересмотреть ваши домашние архивы и отыскать там весточки с фронта.
Фронтовые треугольники, которые писали солдаты из окопов и госпиталей домой, письма от жен и детей бойцов на фронт, тыловая переписка — все это мы опубликуем на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и сайта, чтобы сделать их достоянием всех, оставить в истории навсегда.
Приносите в редакцию фронтовые письма, фотографии тех, кто их писал, ваши рассказы об авторах, воспоминания. Ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, звоните — 3-00-10. Не дадим вместе забыть нашу историю и наших героев.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [17:00]
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный