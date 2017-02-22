Публичные слушания по устновлению публичного сервитута на придомовых участках дома №2 и №8 по ул. Лунной в Бердске прошли в субботу, 18 февраля. Администрация предложила установить сервитут, который означает беспрепятственное общественное пользование объектом на частной территории, для обеспечения свободного проезда к детскому саду «Огонек».

Как объяснила замначальника управления земельных отношений Галина Шулайкина, рассматриваемая территория сложилась таким образом, что подъезд к садику с ул. Лунной проходит через земельные участки многоквартирных жилых домов и центрального теплового пункта. То есть, прямого проезда от детского садика до улично-дорожной сети нет. Сервитут станет гарантией обеспечения доступа к детсаду. Хотя внутриквартальной дорогой и так пользуются много лет, и никто это делать не запрещает.

Жители улицы Лунной поинтересовались, кто, в случае установления публичного сервитута, будет чистить и ремонтировать внутриквартальную дорогу. Бердчане рассчитывают, что этим займется муниципалитет, ведь дорогой пользуются и будут пользоваться все, а не только жители рядом стоящих домов. Однако Шулайкина пояснила, что сервитут содержание дороги не подразумевает.

Тогда горожане напомнили, что внутриквартальным проездом пользуются не только родители детсадовцев, но и фуры, приезжающие к супермаркету «Мария-Ра». Жители предложили обязать магазин взять на себя обязательства по очистке дороги хотя бы в зимний период.

— Мы ваше предложение в протоколе отразим. Рекомендации с публичных слушаний «Марии-Ра» мы отправим, но обязать мы не можем, — объяснила Шулайкина.

Депутат Елена Белова рассказала, что вместе с жителями добивалась строительства выгружной площадки для фур «Марии-Ра», чтобы большегрузы не разбивали дорогу. Но площадки так и не появилось. Машины продолжают ездить мимо домов и портить асфальт.

— Вопрос установления публичного сервитута, я думаю, поднимается как раз тем нарушителем спокойствия жителей, которого сегодня нет. Я предполагаю, что это как раз вопрос идет от «Марии-РА». От жителей или от детского сада инициатив по поводу установления сервитута не поступало. У меня есть наказ от жителей: чтобы к детсаду был проезд прямой. Потому что когда «Мария-РА» перегораживает этот проезд, люди запираются. Они не могут ни к садику подъехать, ни выехать. И это не потому, что нет сервитута. А потому, что «Мария-Ра» своими фурами перегораживает единственную дорогу, — выступила Елена Викторовна.

Белова предложила сделать дополнительный проезд к «Огоньку» со стороны ул. Кр. Сибирь. Тем более, что в администрации уже обещали это сделать. Но реализации проекта мешает шлагбаум возле одного из домов. Елена Викторовна также отметила, что с установлением публичного сервитута у жителей ул. Лунной пропадут рычаги воздействия на «Марию-Ра». Бердчане заставили магазин починить разбитые поребрики только после того, как пригрозили супермаркету установить на своей территории ограничители высоты машин.

Шулайкина ответила, что «Мария-Ра» не являлась инициатором публичных слушаний. По ее словам, сервитут устанавливается для того, чтобы «не было проблем с доступом» к детсаду. Но, как подчеркивают местные жители, проблем с доступом никогда и не было. Дорогу никто и никогда не перегораживал.

— Не вижу необходимости установления сервитута по Лунной, 2 и Лунной,4, потому что проезд там всегда беспрепятственный, — отметил начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич, который участвовал в публичных слушаниях как житель. — Другое дело — есть у нас дом №124 по ул. Кр. Сибирь, который действительно перекрыл проезд, необходимый садику, «Лунной сказке», домам на ул. Рогачева. Предлагаю в первую очередь установить сервитут по земельному участку на Красной Сибири.

Член ОНФ и редактор «Портала ЖКХ» Дмитрий Дорофеев поинтересовался, почему землю под внутрикварталками муниципалитет не берет себе в собственность.

— Земельные участки под многоквартирные дома формировались хаотично. Провести отчуждение — очень затратно. А город будет не в состоянии содержать все внутриквартальные дороги, — ответила Галина Шулайкина.

Дорофеев предложил рассматриваемый вопрос отложить и провести комплексное межевание территории. Однако Галина Николаевна отметила, что это практически нереально.

Представитель управления образования дополнил, что проблема доступа к учреждениям образования — глобальна. Зачастую жители домов перегораживают подъезды к школам и садикам машинами.

По итогам слушаний, установление сервитута не одобрили. Но не исключено, что вопрос этот вынесут на обсуждение повторно.

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