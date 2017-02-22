Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска в республику, а направил заявление, передает ТАСС со ссылкой на пока не опубликованное интервью Януковича группе журналистов.

«Я не просил вводить войска на Украину, это не так», — сказал он и добавил, что письмо президенту России Владимиру Путину он не посылал, а направил заявление. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий», — сказал Янукович.

Он пояснил, что его главной целью при этом было «остановить банды нелегалов», которые «начали уничтожать людей в Донбассе». «Я искал способы защиты для людей», — сказал Янукович.

О том, что Янукович попросил ввести войска на Украину, 4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН заявлял постпред России Виталий Чуркин.

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Копия заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту России с просьбой ввести войска на Украину была опубликована украинским изданием «Цензор.НЕТ». В нем сказано, что события на Майдане привели к тому, что «Украина оказалась на пороге гражданской войны».

«В этой связи обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», — говорилось в обращении.

Фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести российские войска на Украину в конце января 2017 года Киеву передал секретариат ООН — об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, все полученные от России документы официально признаны ООН. «Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича» — написал тогда Луценко.

В ноябре 2016 года Святошинский суд Киева допросил Виктора Януковича по делу о беспорядках и гибели людей на Майдане в 2014 году. Свои показания Янукович давал по видеосвязи, а во время самого заседания генпрокурор Украины Юрий Луценко зачитал ему обвинение в государственной измене.

Виктор Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России. 22 февраля 2014 года Верховная р​ада 328 голосами проголосовала за постановление, в котором зафиксировано, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.

Жертвами беспорядков на Майдане стало более 100 человек. После революции новые власти Украины возложили ответственность за гибель людей на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Экс-президент Украины эти обвинения отрицает.

Источник: РБК

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