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Широкая Масленица
Дохристианская Масленица — отмечавшееся в дни весеннего равноденствия, языческий праздник проводов зимы — Комоедица, наступление весеннего равноденствия, которое в современном календаре приходится на 20 или 21 марта.
Помимо встречи Весны, и празднования начала Нового года, в этот день также почитали славянского Медвежьего бога (Кома) и отсюда поговорка — «первый блин комАм», т.е. медведям). Первый блин — Ко́му! — Великому Первопредку, Хозяину Леса и Отцу людей. Поэтому ранним утром с песнями, жители деревни несли в лес Медвежьему богу «блинные жертвы» и раскладывали их на пеньках. «Первый блин комАм, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвёртый – мне».
В XVI веке Сырная седмица (Масленица) была принята Церковью взамен запрещенной славянской Комоедицы, чтобы не вступать в споры с русскими традициями, но немного передвинула его. Масленица, воплощённая в чучеле, божеством не является. В православной церкви смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту, общение с ближними, родными, друзьями, благотворительность. Праздник переместился к началу года и утратил связь с астрономическим днём весеннего равноденствия
В начале XVIII века Пётр I, желая во всём походить на «просвещённую» Европу, издал указ, по которому Масленица праздновалась на европейский манер по типу карнавалов с весёлыми карнавальными шествиями ряженых, кривляниями шутов, обильными пьянками и гулянками.
Солнечная Комоедица превратилась в христианскую Масленицу. На протяжении семи дней необходимо веселится и радоваться, чтобы не накликать беду. В старину на стол на Масленицу ставили и оладьи, и пирожки с разнообразными начинками: грибной, творожной, капустной, и не только, катались на лошадях, запряженных в разукрашенные сани, с закрепленным наверху на оглобле колесом, символизировавшим солнце, ряженые, скоморохи, кулачные бои, сжигали, насаженное на шест, чучело Марены, на которое навязывали «наузы» — старые, отслужившие свое обереги или просто старое тряпье с наговором, дабы сжечь на огне
обрядового костра все плохое и отжившее. Чучело Масленицы — средоточие плодородия и плодовитости.
Еще одна сторона Масленицы — поминальная. Главный атрибут Масленицы — блины. Блины никогда не являлись символом солнца у славянских народов, это было поминальное блюд. Первый блин отдавался бедным для поминовения усопших родственников.
Не рекомендуется употреблять в пищу мясные блюда, поскольку праздник еще называется мясопустным – неделя мясопустной.
Блины на Масленицу пекут каждый день Масленой недели: понедельник — блинища, вторник — блины, среда — блинцы, четверг — блинчики, пятница — блинки, суббота — блиночки, прощеное воскресенье — царские блины.
Масленичная неделя: Узкая (Малая) Масленица и Широкая Масленица. В первые три дня — «малая» Масленица, семья жениха приходила в гости к семье невесты для знакомства и сватовства.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [15:55]
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