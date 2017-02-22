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Подарок для бердчанок приготовил историко-художественный музей Бердска. Но получить его смогут только представители сильного пола. И только в определенное время — с 23 по 26 февраля. Но есть одно условие: в один из дней бердчанин должен посетить музейные выставки. Каждый мужчина любого возраста после посещения музея получит пригласительный билет на бесплатное посещение любой выставки в марте этого года. Но использовать пригласительный сможет только женщина, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий музея Марина Янеева.
В праздничные дни посетители музея смогут увидеть выставку из цикла «Три века бердской истории. Век ХХ». Мини-выставку «Выставка одного экспоната. Дневник Бердской колонии, 1899 год». А также выставку живописи династии Миловановых.
В арт-зале представлены акварели члена Союза художников России Елены Корчугановой «Серебряный дождь».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [15:40]
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