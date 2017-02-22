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Президиум Верховного суда РФ отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному ранее за неоднократные нарушения правил проведения митингов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил приговор отменить, производство по делу прекратить, Дадина освободить из-под стражи», — огласил решение судья.
Защита активиста пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. «Мы еще не обсуждали с Ильдаром этот вопрос», — сказала адвокат Ксения Костромина.
Дадин был осужден по статье 212.1. Она появилась в УК в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка организации или проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетов. Активист является первым и пока единственным осужденным по данной статье.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [15:30]
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