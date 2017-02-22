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Пакет Яровой раскритиковала Amnesty International

Неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад, в котором отметила усиление ограничений свободы выражения мнений в России.

«Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний», — говорится в тексте доклада.

По мнению организации, российские власти в минувшем году проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Отмечается, что наиболее ярким примером подобной политики является пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой».

Кроме того, в документе говорится о «повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения» в местах содержания под стражей и колониях в России. Также в организации обратили внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи в местах содержания под стражей.

Отдельного упоминания в докладе удостоился Северный Кавказ, откуда, по словам правозащитников, «продолжала поступать информация о серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения и предполагаемые внесудебные расправы во время операций силовых структур на Северном Кавказе».

В аналогичном докладе в прошлом году Amnesty International также сообщила об ограничении свободы выражения мнений в России, передает Газета.ру. Тогда AI отмечала, что в России сурово ограничивается свобода выражения мнений и мирных собраний, а правительство расширяет контроль над интернетом и обладает влиянием на СМИ.

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Пакет Яровой раскритиковала Amnesty International

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [15:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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