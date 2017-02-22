Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Из-за резкой оттепели бороться с сосульками в праздники выйдут коммунальщики Бердска

Весна в этом году пришла в Бердск раньше обычного. Несмотря на пасмурную погоду и мокрый снег, термометры вчера днем, 21 февраля, показывали +1 градус. Сегодня температура тоже не опускается ниже нуля. На дорогах появляются лужи, снег во дворах превращается в грязную кашу, а бердчане слышат стук падающих на карниз капель.

Внезапное потепление со снегопадами — проблема для коммунальщиков. Вопрос с чисткой крыш и козырьков балконов от белых шапок и наледи снова подняли сегодня, 22 февраля, на заседании штаба коммунальщиков.

Начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов заявил руководителям управляющих компаний о том, что за сосульки и шапки снега надзорщики будут штрафовать без предупреждения. «Курьер. Среда. Бердск» он рассказал, что за зиму не все домоуправители добросовестно очищали кровли в подопечном жилом фонде: кто-то сбрасывал все последствия осадков, кто-то просто срезал навесы. И сейчас из-за колебания температуры растаявший за день снег ночью станет опасными ледяными глыбами.

За последние три дня, говорит Павел Викторович, угрозу сползания снега увидели на единичных адресах. «На сегодня критических моментов массово не регистрировали», — говорит начальник АТИ. Но потепление нагрянуло резко, и уже завтра верхушки домов могут обрасти льдом. Чтобы обезопасить прохожих и машины от нависшей угрозы, в февральские праздники и выходные надзорщики будут следить за безопасностью дворов.

— Все эти дни ответственные от администрации будут ездить, ситуацию мониторить — по плану и по заявлениям граждан, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Дятлов. — Если такие факты будут, то эта информация незамедлительно будет передаваться в УК. Директоров всех предупредили, чтобы были организованы дежурные аварийные бригады. А там уже каждый пусть определяет, что ему выгоднее: платить денежные штрафы или организовывать работу.

По прогнозам синоптиков в ближайшие четверо суток бердчан ждет настоящая оттепель. Уже завтра, в День защитника Отечества, облака рассеются и проступит солнце. Ясно будет до субботы, и лишь в воскресенье, 26 февраля, возможны осадки. Все праздничные и выходные дни, обещает портал Gismeteo, температура составит от -3 до нуля градусов, ночами опустится до -11.

Новости smi2.ru

  • Смерть девушки от упавшей сосульки заставила чиновников Бердска посмотреть на крыши (7)
  • Фото: Сосульки угрожают жизни жителям Бердска (10)
  • Сосульки угрожают здоровью жителей домов УК «Салют» в Бердске (9)
  • Пострадал из-за гололеда у подъезда 77-летний житель Бердска (0)
  • Массовое ДТП: Пострадали люди в столкновении 4 машин под Бердском (0)
Из-за резкой оттепели бороться с сосульками в праздники выйдут коммунальщики Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [15:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику

Все новости

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: