Весна в этом году пришла в Бердск раньше обычного. Несмотря на пасмурную погоду и мокрый снег, термометры вчера днем, 21 февраля, показывали +1 градус. Сегодня температура тоже не опускается ниже нуля. На дорогах появляются лужи, снег во дворах превращается в грязную кашу, а бердчане слышат стук падающих на карниз капель.

Внезапное потепление со снегопадами — проблема для коммунальщиков. Вопрос с чисткой крыш и козырьков балконов от белых шапок и наледи снова подняли сегодня, 22 февраля, на заседании штаба коммунальщиков.

Начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов заявил руководителям управляющих компаний о том, что за сосульки и шапки снега надзорщики будут штрафовать без предупреждения. «Курьер. Среда. Бердск» он рассказал, что за зиму не все домоуправители добросовестно очищали кровли в подопечном жилом фонде: кто-то сбрасывал все последствия осадков, кто-то просто срезал навесы. И сейчас из-за колебания температуры растаявший за день снег ночью станет опасными ледяными глыбами.

За последние три дня, говорит Павел Викторович, угрозу сползания снега увидели на единичных адресах. «На сегодня критических моментов массово не регистрировали», — говорит начальник АТИ. Но потепление нагрянуло резко, и уже завтра верхушки домов могут обрасти льдом. Чтобы обезопасить прохожих и машины от нависшей угрозы, в февральские праздники и выходные надзорщики будут следить за безопасностью дворов.

— Все эти дни ответственные от администрации будут ездить, ситуацию мониторить — по плану и по заявлениям граждан, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Дятлов. — Если такие факты будут, то эта информация незамедлительно будет передаваться в УК. Директоров всех предупредили, чтобы были организованы дежурные аварийные бригады. А там уже каждый пусть определяет, что ему выгоднее: платить денежные штрафы или организовывать работу.

По прогнозам синоптиков в ближайшие четверо суток бердчан ждет настоящая оттепель. Уже завтра, в День защитника Отечества, облака рассеются и проступит солнце. Ясно будет до субботы, и лишь в воскресенье, 26 февраля, возможны осадки. Все праздничные и выходные дни, обещает портал Gismeteo, температура составит от -3 до нуля градусов, ночами опустится до -11.

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