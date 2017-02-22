В Новосибирске по сообщению СМИ проводится проверка по факту падения ребенка в открытый колодец, сообщила 22 февраля старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сегодня в региональных СМИ размещена информация о том, что утром в Ленинском районе Новосибирска 8-летний мальчик шел по тропинки из микрорайона «Чистая Слобода» к бассейну спорткомплекса «Заря» и провалился в открытый колодец, наполненный водой.

— Около 20 минут ребенок просидел в люке, находясь по грудь в ледяной воде. Самостоятельно выбраться из люка он не смог, в связи с чем позвал на помощь. Ребенка спас проходящий мимо мужчина, который остановил проезжавший мимо автомобиль и вместе с водителем, обвязав мальчика тросом, вытащил его. После чего ребенка отвезли в спорткомплекс, где его осмотрел медицинский персонал. Помимо переохлаждения, серьезных травм ребенок не получил. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказала Кулешова.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

По словам Анастасии Кулешовой, в настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия для подтверждения того, что люк закрыт и не представляет опасности для граждан. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание данной теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru