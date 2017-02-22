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Муляжи и настоящие видеофиксаторы поставят на аварийных участках дороги в Бердске

Более 23 млн рублей потратит Бердск на ремонт аварийных участков дороги по ул. Красная Сибирь. На портале госзакупок появилось два аукциона на 17,5 млн и 6,6 млн рублей. Власть ищет подрядчика, который выполнит ряд работ по улучшению дорожной обстановки.

Как указано в документах, на Красной Сибири появятся 5 камер видеонаблюдения. Часть средств уйдет на установку программного обеспечения для настройки приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры появятся на участке от ул. Павлова до ул. Рогачева и от перекрестка ул. Ленина – ул. Комсомольская — ул. Красная Сибирь до ул. Маяковского. При этом две камеры будут настоящими, а три — муляжом.

17 млн рублей потратят на ремонт нескольких участков улицы — от ул. Павлова до ул. Рогачева, от ул. Ленина до ул. Маяковского, перекресток ул. Ленина — ул. Красная Сибирь – ул. Комсомольская, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Маяковского. Работы подразумевают ремонт пешеходных тротуаров и техническую организацию дорожного движения. Это разметка, установка новых знаков, установка металлических пешеходных ограждений, замена бортовых камней и покрытие тротуаров асфальтобетонной смесью.

Работы по обеспечению безопасности на дороге завершат в сентябре 2017 года. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году Бердск должен сократить аварийность на городских дорогах на 50%. Это позволит городу войти в федеральную программу по ремонту дорог, которая предусматривает финансирование до 2 млрд рублей. В прошлом году власть уже в тестовом режиме испытывала камеры на аварийных перекрестках. Оказалось, что ДТП в большинстве случаев происходят не из-за «плохого» перекрестка, а из-за нарушений скоростного режима.

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Муляжи и настоящие видеофиксаторы поставят на аварийных участках дороги в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [14:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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