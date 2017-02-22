Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» повесили на статую Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC New York.

Сейчас полиция выясняет, кто мог повесить баннер длиной чуть более шести метров на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел у подножия статуи более часа.

Ответственность за случившееся взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом Alt Statue of Liberty в соцсетях. По его словам, это не официальная группа, а «обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят».

«Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей», — цитирует NBC New York администратора аккаунта.

Издание отмечает, что размещение каких-либо плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.

Инцидент произошел в день, когда министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции, передает РИА Новости.

Новости smi2.ru