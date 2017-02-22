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Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» повесили на статую Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC New York.
Сейчас полиция выясняет, кто мог повесить баннер длиной чуть более шести метров на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел у подножия статуи более часа.
Ответственность за случившееся взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом Alt Statue of Liberty в соцсетях. По его словам, это не официальная группа, а «обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят».
«Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей», — цитирует NBC New York администратора аккаунта.
Издание отмечает, что размещение каких-либо плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.
Инцидент произошел в день, когда министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции, передает РИА Новости.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [13:40]
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