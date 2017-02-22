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В понедельник в дежурной части отдела МВД России по Салехарду был зарегистрирован факт того, что на площади Победы неустановленные лица потушили Вечный огонь. Об этом сообщили в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу 21 февраля.
В ходе проверки сотрудники полиции просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных вблизи мемориала. На них было видно, что четверо несовершеннолетних, в возрасте от 10 до 12 лет, бросали снег в чашу Вечного огня.
— Изучив записи видеокамеры полицейские установили личности несовершеннолетних. Как пояснили подростки, они тушили Вечный огонь из любопытства, не зная о значимости данного символа памяти о погибших в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по гСалехарду дети не состоят.
Инспекторы ПДН провели со школьниками и их родителями профилактическую беседу. Информация о произошедшем направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Салехарда для принятия мер общественного воздействия к подросткам.
Сотрудниками полиции в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [13:25]
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