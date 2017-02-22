Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вечный огонь закидали снегом школьники в Селехарде

В понедельник в дежурной части отдела МВД России по Салехарду был зарегистрирован факт того, что на площади Победы неустановленные лица потушили Вечный огонь. Об этом сообщили в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу 21 февраля.

В ходе проверки сотрудники полиции просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных вблизи мемориала. На них было видно, что четверо несовершеннолетних, в возрасте от 10 до 12 лет, бросали снег в чашу Вечного огня.

— Изучив записи видеокамеры полицейские установили личности несовершеннолетних. Как пояснили подростки, они тушили Вечный огонь из любопытства, не зная о значимости данного символа памяти о погибших в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по гСалехарду дети не состоят.

Инспекторы ПДН провели со школьниками и их родителями профилактическую беседу. Информация о произошедшем направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Салехарда для принятия мер общественного воздействия к подросткам.

Сотрудниками полиции в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

  • Новую золотую звезду вместо украденной установят на Вечный огонь в парке Победы Бердска (2)
  • Экс-полицейского судят в Новосибирске за смерть задержанного, сгоревшего заживо (3)
  • Эвакуировали 75 человек из детсада в Бердске, где загорелся электрощиток (11)
  • Шок: Бабушка с тремя внуками сгорела в пожаре в Новосибирской области (1)
  • Чудом не сгорел автомобиль Subaru на пожаре в частном доме Бердска (0)
Вечный огонь закидали снегом школьники в Селехарде

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [13:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику

Все новости

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: