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Делегация из Бердска нанесет культурно-деловой визит в Сузунский район. Бердск намерен развивать сотрудничество с сельскими территориями. Пока выбрано два направления — туристическое и торговое.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин, встреча бердан и сузунцев будет как деловой, так и творческой. На сцене сузунского ДК выступят бердские коллективы. А затем главы администраций и местные предприниматели и промышленники обсудят вопросы взаимодействия.
— От Бердска поедут три предприятия — «Сиббиофарм», «Продсиб» и «Холидей», а также общественная организация «Гражданский патруль». Идея заключается в следующем. Есть такой государственный проект, который предполагает государственное софинансирование — «ФудНет» (эта программа направлена га поиск натурального сырья, рост эффективного земледелия и поддержку фермеров — прим. ред.). «Холдией» согласился внутри торгового зала своего супермаркета в Бердске сделать фермерский ряд. А «Продсиб» готов сделать торговый павильон для фермерских продуктов. Мы предлагаем сузунским фермерам дружить. У нас есть натуральные добавки «Сиббиофарма», у нас есть полки. В итоге мы будем иметь качественные продукты, — описал Шестернин преимущества межмуниципального сотрудничества.
Так называемые «зеленые прилавки» с экологически чистыми продуктами позволят поддержать фермеров-частников, а покупателей — обеспечить натуральной едой. Во встрече в Сузуне поучаствуют 30 фермеров, которые готовы поставлять свои товары в Бердск.
— Я считаю, что проект сам по себе интересен. И, например, «Холидей», если фермерские продукты будут пользоваться спросом, могут продавать их по всей сети в Новосибирской области, — добавил Шестернин.
Второе направление сотрудничества Бердска и Сузуна — туризм. Рассматривается возможность создания туристического маршрута, на котором каждый желающий может посмотреть все главные достопримечательности городов Новосибирской области.
Бердск ожидает в будущем ответный визит от Сузуна. Область поддерживает такую дружбу между муниципалитетами.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [13:10]
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