Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Фермерские продукты привлекает в Бердск местная власть

Делегация из Бердска нанесет культурно-деловой визит в Сузунский район. Бердск намерен развивать сотрудничество с сельскими территориями. Пока выбрано два направления — туристическое и торговое.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин, встреча бердан и сузунцев будет как деловой, так и творческой. На сцене сузунского ДК выступят бердские коллективы. А затем главы администраций и местные предприниматели и промышленники обсудят вопросы взаимодействия.

— От Бердска поедут три предприятия — «Сиббиофарм», «Продсиб» и «Холидей», а также общественная организация «Гражданский патруль». Идея заключается в следующем. Есть такой государственный проект, который предполагает государственное софинансирование — «ФудНет» (эта программа направлена га поиск натурального сырья, рост эффективного земледелия и поддержку фермеров — прим. ред.). «Холдией» согласился внутри торгового зала своего супермаркета в Бердске сделать фермерский ряд. А «Продсиб» готов сделать торговый павильон для фермерских продуктов. Мы предлагаем сузунским фермерам дружить. У нас есть натуральные добавки «Сиббиофарма», у нас есть полки. В итоге мы будем иметь качественные продукты, — описал Шестернин преимущества межмуниципального сотрудничества.

Так называемые «зеленые прилавки» с экологически чистыми продуктами позволят поддержать фермеров-частников, а покупателей — обеспечить натуральной едой. Во встрече в Сузуне поучаствуют 30 фермеров, которые готовы поставлять свои товары в Бердск.

— Я считаю, что проект сам по себе интересен. И, например, «Холидей», если фермерские продукты будут пользоваться спросом, могут продавать их по всей сети в Новосибирской области, — добавил Шестернин.

Второе направление сотрудничества Бердска и Сузуна — туризм. Рассматривается возможность создания туристического маршрута, на котором каждый желающий может посмотреть все главные достопримечательности городов Новосибирской области.

Бердск ожидает в будущем ответный визит от Сузуна. Область поддерживает такую дружбу между муниципалитетами.

Новости smi2.ru

  • Продовольственные карточки введут в 2017 году (7)
  • Почему супермаркеты выбрасывают просроченные продукты, а не продают по сниженным ценам? (30)
  • «Весь Бердск» рекомендует: рестораны, кафе, продуктовые магазины (0)
  • Эмбарго на все овощи и фрукты из Турции может ввести Россия (2)
  • Экономит на свежих овощах и фруктах каждый третий россиянин (0)
Фермерские продукты привлекает в Бердск местная власть

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [13:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику

Все новости

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: