Прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. По мнению надзорного ведомства, он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн руб. по итогам работы в 2014-2015 годах.

Ранее надзорное ведомство уже направляло материалы для возбуждения дела по аналогичной статье в отношении самого господина Страшнова за незаконное получение им премии в 95 млн руб. Однако по первому обращению СКР еще не завершил доследственную проверку.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, поводом для очередных претензий к руководству ФГУП «Почта России» стала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Москвы. Они изучали материалы «обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений» заместителям Дмитрия Страшнова. Проверяющих снова заинтересовал, как и в случае с самим главой «Почты России», период с 2014 по 2015 год.

С момента своего назначения в июне 2013 года господин Страшнов является «единоличным руководителем», который несет персональную ответственность за последствия своих действий. По словам источников, глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа знал о том, что за эти два года целевое финансирование предприятия из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн руб. Кроме того, имелись кредиты и займы, которые шли на обеспечение обязательств перед третьими лицами.

Тем не менее в своем докладе как руководителя «Почты России» и в отчете о финансово-хозяйственной деятельности в Минкомсвязь Дмитрий Страшнов указывал, что как в 2014 году, так и в последующем году ФГУП имело чистую прибыль — 1 млрд 253 млн и 1 млрд 578 млн рублей соответственно. Эти отчеты в Минкомсвязи были утверждены, после чего господин Страшнов подписал приказ о премировании своих заместителей.

Так, в мае 2015 года им было выделено по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 млн руб. В сентябре того же года, по итогам уже 2015 года — судя по всему, речь шла об успехах в первом полугодии,— заместителям было выплачено 179,7 млн руб. Надо отметить, что на сайте «Почты России» у Дмитрия Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

Как считают в надзорном ведомстве, премированием заместителей глава ФГУПа причинил ущерб своему предприятию. Выяснилось, что положение о премировании сотрудников было утверждено самим же господином Страшновым в августе 2014 года. В нем четко указано — вознаграждение по итогам работы за полгода или год сотрудникам аппарата управления ФГУПа выплачивается только при достижении определенных показателей, именуемых как «выполнение средневзвешенного процента целей предприятия». В «Почте России» такой нормой является достижение 80% от поставленных задач. Если в отчетном периоде сделано меньше, речь о премии идти не может.

Однако в распоряжении столичных прокуроров имеется только что полученное из управления федерального казначейства по Москве заключение, из которого следует: в 2014 году убытки «Почты России» от падения продаж превысили 4 млрд руб. А «по значительному количеству показателей» запланированных результатов достигнуто не было, и они даже снизились по сравнению с 2013 годом. В 2015 году ситуация изменилась — выручка предприятия выросла сразу на 6%. Но при этом в том же году на 11,4% выросли тарифы на услуги почтовой связи по пересылке внутренней корреспонденции. Более того, в отчете господина Страшнова за тот год даже приводился список мероприятий, которые проводились для «недопущения банкротства». Из всего этого в надзорном ведомстве по Москве был сделан вывод, что указанная руководством прибыль «Почты России» образовалась исключительно за счет 6,4 млрд руб., полученных из бюджета.

Материалы в отношении Дмитрия Страшнова уже направлены в главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).

В ноябре прошлого года в центральный аппарат СКР уже направлялись документы на привлечение господина Страшнова к ответственности по той же 201-й статье УК. Поводом также стала проверка начисления премий. Только в том случае нарушения Генпрокуратура усмотрела в отношении самого руководителя «Почты России», который, по версии надзора, незаконно получил около 95 млн руб. вместо положенных 3 млн руб.

Также шла речь о том, что прибыль была искусственно завышена за счет вливаний из федерального бюджета. При этом под уголовное преследование могли попасть и два чиновника из Минкомсвязи, согласовавшие премиальные, которым собирались инкриминировать халатность (ст. 293 УК РФ). Все эти материалы попали в ГСУ СКР, однако процессуальное решение, возбудить уголовное дело или отказать в нем, в рамках доследственной проверки до сих пор не принято.

«Мы данной информацией (о новых претензиях прокуратуры.— прим. ред.) не располагаем»,— сообщили в «Почте России». Во ФГУПе указали, что выплата вознаграждений менеджменту предприятия производится в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством РФ.

«Дополнительно уточняем, что информация о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера генерального директора и его заместителей, а также членов их семей ежегодно предоставляется в департамент государственной службы и кадров правительства РФ в полном соответствии с требованиями законодательства»,— добавили во ФГУПе.

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