Православные бизнесмены предложат патриарху Кириллу шесть названий банка для бедных, заявки на регистрацию которых поданы в Роспатент. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» Анатолий Аронов — президент Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации бренда.

«Ко мне обратились представители одного православного бизнесмена, который услышал призыв патриарха Кирилла и решил открыть банк для бедных. У них возникло несколько названий будущего банка, выбор из которых они решили предложить патриарху. Это названия: «Справедливость», «Совесть банк», «Простой банк», «По совести банк», «Бог в помощь банк» и «БдБ24». Под выбранным патриархом названием будет открыть банк, на данный момент все варианты названия поданы на регистрацию в Роспатент», — заявил Аронов.

Он отметил, что банк будет заниматься микрокредитованием физических лиц на сумму до 1 млн руб. для открытия бизнеса под низкие проценты. «Приоритетом будет кредитование коллективов, которые будут заниматься традиционным для России «артельным» предпринимательством. Таким образом, коллектив из пяти-шести человек сможет получить на свой бизнес до 6 млн руб. Преимущество будет отдаваться людям, начинающим свой бизнес в сельском хозяйстве и ремесленном производстве. При этом банк будет получать долю в открывшихся на его деньги компаниях, которую в дальнейшем заемщики смогут выкупить», — пояснил он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественских парламентских чтений в Госдуме выступил против недобросовестных мирофинансовых организаций и предложил обсудить создание банков для бедных, в которых россияне могли бы брать небольшие кредиты под минимальные проценты

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