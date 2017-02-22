USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Православные бизнесмены предложат патриарху Кириллу шесть названий банка для бедных, заявки на регистрацию которых поданы в Роспатент. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» Анатолий Аронов — президент Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации бренда.
«Ко мне обратились представители одного православного бизнесмена, который услышал призыв патриарха Кирилла и решил открыть банк для бедных. У них возникло несколько названий будущего банка, выбор из которых они решили предложить патриарху. Это названия: «Справедливость», «Совесть банк», «Простой банк», «По совести банк», «Бог в помощь банк» и «БдБ24». Под выбранным патриархом названием будет открыть банк, на данный момент все варианты названия поданы на регистрацию в Роспатент», — заявил Аронов.
Он отметил, что банк будет заниматься микрокредитованием физических лиц на сумму до 1 млн руб. для открытия бизнеса под низкие проценты. «Приоритетом будет кредитование коллективов, которые будут заниматься традиционным для России «артельным» предпринимательством. Таким образом, коллектив из пяти-шести человек сможет получить на свой бизнес до 6 млн руб. Преимущество будет отдаваться людям, начинающим свой бизнес в сельском хозяйстве и ремесленном производстве. При этом банк будет получать долю в открывшихся на его деньги компаниях, которую в дальнейшем заемщики смогут выкупить», — пояснил он.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественских парламентских чтений в Госдуме выступил против недобросовестных мирофинансовых организаций и предложил обсудить создание банков для бедных, в которых россияне могли бы брать небольшие кредиты под минимальные проценты
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [12:20]
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске
[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России
[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный