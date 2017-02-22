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Час на секс в рабочее время предлагает ввести политик Швеции

Шведский политик предложил ввести оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, чтобы сотрудники могли пойти домой и заняться сексом.

«Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения», — заявил агентству Франс Пресс член городского совета шведского местечка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом он не исключает, что в случае успешного введения данного предложения шведы будут использовать перерыв не по назначению.

«Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку», — отметил Мускос. По его мнению, предложение обречено на успех, передает РИА Новости.

По данным института Coe-Rexecode, шведы в 2015 году работали в среднем всего 1685 часов. Меньше них в Европе работали только финны и французы.

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Час на секс в рабочее время предлагает ввести политик Швеции

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [12:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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