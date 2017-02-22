Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Выиграл 8 млн рублей в лотерею житель Новосибирска

Для неизвестного пока счастливчика из Новосибирска выходные выдались крайне удачными. В минувшую субботу, 18 февраля, в ходе 6208-го тиража «Гослото «5 из 36» он стал обладателем суперприза в размере 7 990 520 рублей.

Известно, что новоявленный миллионер принял участие всего в одном тираже, сделав ставку стоимостью 80 рублей. Счастливой числовой комбинацией стала: 36, 18, 21, 09, 11.

Примечательно, что с начала 2017 года нынешний победитель стал пятым миллионером государственных лотерей из Новосибирск.

Как сообщили в Торговом доме «Столото», выигрыш счастливчику еще не оформили.

Новости smi2.ru

  • Стали миллионерами пять человек, выиграв в «Лотерею железных дорог» (7)
  • РЖД ищет пассажира, выигравшего в лотерею более 8 млн рублей (3)
  • Один миллион рублей выиграл в лотерею пенсионер из Новосибирска (4)
  • Новосибирец выиграл в лотерее 16 млн рублей (7)
  • Не дождались бесплатных лотереек к Дню Победы труженицы тыла в Бердске (0)
Выиграл 8 млн рублей в лотерею житель Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [11:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику

Все новости

[17:55] Широкая Масленица и спортивный праздник для мужчин пройдут в Бердске

[17:25] Шойгу против бесконечной милитаризации России

[17:10] Заблокированная в новосибирском дворе «скорая» принадлежит частнику


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: