Для неизвестного пока счастливчика из Новосибирска выходные выдались крайне удачными. В минувшую субботу, 18 февраля, в ходе 6208-го тиража «Гослото «5 из 36» он стал обладателем суперприза в размере 7 990 520 рублей.

Известно, что новоявленный миллионер принял участие всего в одном тираже, сделав ставку стоимостью 80 рублей. Счастливой числовой комбинацией стала: 36, 18, 21, 09, 11.

Примечательно, что с начала 2017 года нынешний победитель стал пятым миллионером государственных лотерей из Новосибирск.

Как сообщили в Торговом доме «Столото», выигрыш счастливчику еще не оформили.

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