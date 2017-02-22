Обитатели домов в центральной части города вчера, 21 февраля могли почувствовать похолодание в своих квартирах. Виной тому стали неполадки на частной котельной «ТГК-1». О том, что из-за заклинившей задвижки на паровой трубе на три часа снизилась температура теплоносителя, рассказал техдиректор компании Михаил Колесниченко на сегодняшнем заседании штаба по прохождению отопительного сезона.

— Заклинило задвижку на паропроводе и на 20 градусов была снижена температура теплоносителя в течение трех часов. Задвижку открыли, рассекли паропровод, снизили давление пара, — отчитался Михаил Иванович и особо отметил: им удалось выдержать среднесуточные параметры тепла, заданные Комбинатом бытовых услуг. В любом случае, уверен представитель «ТГК-1», столь кратковременный сбой не мог повлиять на «погоду» в домах бердчан при такой оттепели за окном.

Василий Пономарев, начальник управления гражданской защиты администрации Бердска, поспорил с таким заявлением. О том, что котельная несколько часов не отопливала дома, он узнал от их же жителей. По словам Василия Васильевича, телефон дежурного диспетчера ЕДДС разрывался от звонков с улиц Кошевого, Островского и Ленина. Руководитель УГЗ подозревает: котельщики не сообщили в его ведомство об аварийном отключении, которое длилось гораздо больше трех часов.

— Если было бы трехчасовое отключение, у меня бы не было обращений. Пока не остыли батареи, не остыла комната, жители этого просто не заметят! Я согласился бы с вами, если бы это был один дом, одна квартира — да, неутепленнную квартиру продуло ветром и оно быстро остыла. Но, извините, жалобы шли с нескольких улиц, — объяснил Пономарев.

Выслушав спор, начальник управления ЖКХ посоветовал искать истину «где-то посередине». И у директоров управляющих компаний, которые несколько недель винят КБУ в намеренном занижении температуры отопления, тут же возникла своя версия причины разногласий: «Дома иpначально заморозили, вот они и не выдержали».

— Если у нас идет в квартирах 19-20 градусов, на минимуме, то жители и трехчасовое отключение заметят, — считает Антон Борзенков, директор УК «Уют».

Коллеги поддержали Антона Владимировича. Они снова посетовали, что проблема с холодом в домах так и не решилась, но КБУ настаивает: у всех жалобщиков в домах тепло.

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