В Ставропольском крае задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве мальчика, сообщили во вторник, 21 февраля в главке Следственного управления РФ.

Утром 20 февраля в правоохранительные органы Кировского района обратился местный житель, сообщив, что его 12-летний сын ушел днем ранее из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно. По данному факту следственными органами СКР по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перед исчезновением мальчик общался со своим родственником – 24-летним братом матери. Изначально этот молодой человек сообщил следователю, что до вечера 19 февраля племянник был с ним, но потом пошел домой, и больше он его не видел.

— Однако во время допроса он начал путаться в показаниях и в итоге признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над мальчиком и задушил его. Незамедлительно была проведена проверка его показаний на месте, в ходе которой он указал место, где спрятал тело ребенка, и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, — рассказали в СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан, подготавливается ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. К расследованию подключены опытные следователи-криминалисты и эксперты СК РФ по Ставропольскому краю в целях сбора и закрепления доказательственной базы.

— Следствием принимаются исчерпывающие меры к тому, чтобы человек, совершивший столь жестокие и циничные преступления в отношении беззащитного ребенка, безгранично доверявшего ему как близкому родственнику и старшему товарищу, в скором времени предстал перед судом и ответил по всей строгости закона, — заявили с СК.

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