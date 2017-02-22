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По $200 выплачивают белорусы-тунеядцы государству

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам Белоруссии сообщили, сколько граждан заплатили сбор на финансирование госрасходов, или как его называют белорусы налог на тунеядство. «Сбор уплатили более 54 тыс. граждан.

Реальное число плательщиков сбора можно будет назвать после того, когда будут рассмотрены все заявления граждан и представленные ими подтверждающие документы, дающие право на освобождение от сбора»,— говорится в сообщении. Белорусские налоговые службы всего разослали более 470 тыс. писем на уплату сбора.

В Белоруссии продолжаются протесты, направленные против так называемого декрета номер три, который обязывает всех неработающих граждан страны ежегодно выплачивать сбор в размере порядка $200. 17 февраля массовая акция протеста была проведена в Минске, 19 февраля — в Гомеле. Следующий «общенациональный день протеста» был назначен оппозиционными партиями на день Конституции республики — 15 марта, передает Ъ.

Согласно опросу, проведенному в 2016 году, 45% россиян поддерживали идею введения в стране налога на тунеядство. Отмечается, что инициативу больше всего поддержали люди пенсионного возраста (59%) и сторонники КПРФ (53%).

Позже министр труда России Максим Топилин высказал мнение, что налог на тунеядство может составить 20 тыс. руб. В пресс-службе Минтруда поясняли, что обсуждение налога на тунеядство ведется на экспертном уровне.

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По $200 выплачивают белорусы-тунеядцы государству

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [11:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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[10:40] Победители супермарафона именинников получили призы в «Курьер. Среда. Бердс...


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