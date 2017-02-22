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Администрация Бердска разыгрывает 29,7 млн рублей на ремонт дороги по ул. Маяковского. Согласно аукционной документации, подрядчик должен выполнить целый комплекс работ.
Участок ремонтируемой дороги составляет 1 км. Это отрезок от перекрестка ул. Маяковского с ул. Кирова до ул. Свердлова.
Согласно подсчетам, более 14 млн рублей уйдет на ремонт проезжей части. Сюда входит и демонтаж старых бордюрных камней и монтаж новых, разметка, новый асфальт. Еще 10 млн рублей потратят на обустройство тротуаров. Почти 5 млн рублей заложено на «непредвиденные затраты».
Напомним, капитальный ремонт ул. Маяковского начался еще в 2015 году. Тогда отремонтировали небольшой кусочек между улицей Боровой и улицей Красная Сибирь. В 2016 году ремонт продолжился в сторону ул. Свердлова.
Ремонт ул. Маяковского проводится в рамках направления «Безопасные и качественные дороги». Улицу полностью приведут к нормативным требованиям, обновят знаковое хозяйство и разметку.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [10:50]
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