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За 29,7 млн рублей отремонтируют километр улицы Маяковского в Бердске

Администрация Бердска разыгрывает 29,7 млн рублей на ремонт дороги по ул. Маяковского. Согласно аукционной документации, подрядчик должен выполнить целый комплекс работ.

Участок ремонтируемой дороги составляет 1 км. Это отрезок от перекрестка ул. Маяковского с ул. Кирова до ул. Свердлова.

Согласно подсчетам, более 14 млн рублей уйдет на ремонт проезжей части. Сюда входит и демонтаж старых бордюрных камней и монтаж новых, разметка, новый асфальт. Еще 10 млн рублей потратят на обустройство тротуаров. Почти 5 млн рублей заложено на «непредвиденные затраты».

Напомним, капитальный ремонт ул. Маяковского начался еще в 2015 году. Тогда отремонтировали небольшой кусочек между улицей Боровой и улицей Красная Сибирь. В 2016 году ремонт продолжился в сторону ул. Свердлова.

Ремонт ул. Маяковского проводится в рамках направления «Безопасные и качественные дороги». Улицу полностью приведут к нормативным требованиям, обновят знаковое хозяйство и разметку.

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За 29,7 млн рублей отремонтируют километр улицы Маяковского в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [10:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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